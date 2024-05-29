В Николаеве открылся Центр рекрутинга украинской армии

Он стал 22 центром такого типа в Украине.

Источник фото: Минобороны

В Николаеве открылся уже 22 в Украине Центр рекрутинга украинской армии. В настоящее время там предлагают более 10 000 вакансий в разные подразделения Сил обороны.

Об этом сообщили в Министерстве обороны и отметили, что по состоянию на сегодняшний день за несколько месяцев в такие центры рекрутинга по всей стране обратились уже более 6 000 человек, 1 800 из которых находятся на разных этапах рекрутинга.

Связаться с центром в Николаеве для получения информации можно по телефону – 098 628 53 51 или через мессенджеры.

«Цель центров – сориентировать человека, помочь побороть страхи и найти свое место в Силах обороны. Это сервис для человека, где рекрутеры предоставляют всю необходимую информацию и сопровождают на всех этапах присоединения к Силам обороны», — объясняет Уполномоченный по вопросам рекрутинга Министерства обороны Украины Алексей Бежевец.

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