На Закарпатье будут судить женщину, разоблаченную на сбыте смертельно опасной ртути за 25 тысяч долларов

Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы.

В Мукачево будут судить женщину, разоблаченную на сбыте ядовитой ртути за 25 тысяч долларов. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении уроженки Ровенской области по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения и сбыта ядовитых веществ в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 321 УК Украины).

Установлено, что женщина незаконно приобрела 2,5 кг металлической ртути и намеревалась сбыть ее на территории Закарпатья в конце февраля этого года.

Тогда же обвиняемая, в последнее время проживавшая в столице, приехала в Мукачево для встречи с потенциальным покупателем. При получении от него 25 тысяч долларов в качестве оплаты за особо крупную партию товара женщину разоблачили и задержали.

Известно, что фигурантка ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей и несколько лет находилась в розыске по обвинению в мошенничестве.

Как известно, ртуть – высокотоксичное химическое вещество высшего класса опасности. Пары ртути и ее соединения опасны для жизни и здоровья человека, а их попадание в организм может привести к острому отравлению или даже смерти.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Мукачевский горрайонный суд. Если он признает женщину виновной, ей будет грозить до 10 лет тюрьмы.

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