На Закарпатті судитимуть жінку, яку викрили на збуті смертельно небезпечної ртуті за 25 тисяч доларів

Зловмисниці загрожує до 10 років ув’язнення.

У Мукачеві судитимуть жінку, яку викрили на збуті отруйної ртуті за 25 тисяч доларів. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт щодо уродженки Рівненщини за фактом незаконного придбання, перевезення, зберігання та збуту отруйних речовин в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 321 КК України).

Встановлено, що жінка незаконно придбала 2,5 кг металічної ртуті і мала намір збути її на території Закарпаття наприкінці лютого цього року.

Тоді ж обвинувачена, яка останнім часом мешкала у столиці, приїхала до Мукачева для зустрічі із потенційним покупцем. При одержанні від нього 25 тисяч доларів у якості оплати за особливо велику партію товару жінку викрили та затримали.

Відомо, що фігурантка раніше вже потрапляла в поле зору правоохоронців і кілька років перебувала у розшуку за обвинуваченням у шахрайстві.

Як відомо, ртуть – високотоксична хімічна речовина найвищого класу небезпеки. Пари ртуті та її сполуки є небезпечними для життя та здоров’я людини, а їх потрапляння в організм може призвести до гострого отруєння чи навіть смерті.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Мукачівського міськрайонного суду. Якщо він визнає жінку винною, їй загрожуватиме до 10 років ув’язнення.

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