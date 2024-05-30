Практика судів
  1. В Україні

На Закарпатті судитимуть жінку, яку викрили на збуті смертельно небезпечної ртуті за 25 тисяч доларів

09:39, 30 травня 2024
Зловмисниці загрожує до 10 років ув’язнення.
На Закарпатті судитимуть жінку, яку викрили на збуті смертельно небезпечної ртуті за 25 тисяч доларів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Мукачеві судитимуть жінку, яку викрили на збуті отруйної ртуті за 25 тисяч доларів. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт щодо уродженки Рівненщини за фактом незаконного придбання, перевезення, зберігання та збуту отруйних речовин в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 321 КК України).

Встановлено, що жінка незаконно придбала 2,5 кг металічної ртуті і мала намір збути її на території Закарпаття наприкінці лютого цього року.

Тоді ж обвинувачена, яка останнім часом мешкала у столиці, приїхала до Мукачева для зустрічі із потенційним покупцем. При одержанні від нього 25 тисяч доларів у якості оплати за особливо велику партію товару жінку викрили та затримали.

Відомо, що фігурантка раніше вже потрапляла в поле зору правоохоронців і кілька років перебувала у розшуку за обвинуваченням у шахрайстві.

Як відомо, ртуть – високотоксична хімічна речовина найвищого класу небезпеки. Пари ртуті та її сполуки є небезпечними для життя та здоров’я людини, а їх потрапляння в організм може призвести до гострого отруєння чи навіть смерті.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Мукачівського міськрайонного суду. Якщо він визнає жінку винною, їй загрожуватиме до 10 років ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державне бюро США надало грант для забезпечення перевірки доброчесності кандидатів в судді – звіт

Крім того, виконавець, який фінансується державним Бюро США INL, почав застосовувати модель прозорої перевірки на основі заслуг, щоб допомогти у процесі відбору дисциплінарних інспекторів ВРП.

Добір на посади суддів місцевих судів 2017 року завершено: підсумки конкурсу та результати співбесід

ВККС рекомендувала призначити на посади суддів місцевих судів 390 кандидатів з 434, а 36 кандидатів отримали від Комісії відмову.

Цифровізація збору податків, забезпечені антикорупційні органи, незалежні суди – спецпредставник США озвучила перелік реформ для України

Підтримка України з боку американських платників податків і Конгресу безпосередньо залежить від незалежної судової системи, цифрових систем збору податків і належним чином забезпечених НАБУ, САП та ВАКС.

Україні треба прискорити реформи і боротися з корупцією, американські платники податків вимагають реформ – спецпредставник США Пріцкер

Українському уряду можуть озвучити новий план реформ для отримання коштів від США.

Суддя з Херсонщини залишився в окупації, тепер його можуть звільнити з посади

Місце перебування судді Господарського суду Херсонської області Кирила Соловйова наразі невідоме.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва