Суддя з Херсонщини залишився в окупації, тепер його можуть звільнити з посади

Місце перебування судді Господарського суду Херсонської області Кирила Соловйова наразі невідоме.

Джерело фото: ukrinform.com

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 27 травня 2024 року відкрила дисциплінарну справу щодо судді Господарського суду Херсонської області Кирила Соловйова.

Як зазначено у матеріалах дисциплінарної справи, внаслідок окупації військами РФ міста Херсона та території Херсонської області у лютому-березні 2022 року, місцевий господарський суд припинив роботу, а територіальна підсудність справ суду була змінена.

У березні 2022 року підсудність справ, раніше визначених за Господарським судом Херсонської області, було визначено за Господарським судом Одеської області.

Не зважаючи на це, Кирил Соловйов залишився на окупованій території.

29 липня 2022 року рішенням тодішнього голови Верховного Суду Кирил Соловйов був відряджений до Господарського суду Одеської області.

Однак в Одесі Кирил Соловйов так і не з’явився – ані у 2022 році, ані пізніше.

Разом з тим, на електрону пошту Господарського суду Одеської області Кирил Соловйов у 2022 році надіслав фото своєї заяви з поясненнями, що прибути в суд він не може, оскільки знаходиться на окупованій території. У подальшому суддя також надіслав у суд заяви про надання йому щорічної відпустки, а також відпустки без збереження заробітної плати, яка закінчилися 20 листопада 2022 року.

Втім, після деокупації Херсону у листопаді 2022 року Кирил Соловйов на зв'язок більше не виходив та у Господарському суді Одеської області не з’явився.

Наразі місцеперебування Кирила Соловйова не встановлене.

Ще з жовтня 2022 року судді не нараховується суддівська винагорода.

На думку автора скарги – Департаменту захисту національної державності СБУ, Кирил Соловйов, внаслідок свого тривалого неприбуття у визначений йому суд для здійснення правосуддя, здійснив проступок, який «може свідчити про грубе та систематичне нехтування ним обов’язками судді та морально-етичними принципами поведінки судді».

Перша дисциплінарна палата ВРП також дійшла висновку про те, що дії Кирила Соловйова призвели до порушення норм суддівської етики, що у свою чергу «підриває авторитет правосуддя».

Зазначимо, що на посаду судді Господарського суду Херсонської області Кирил Соловйов був призначений у 2012 році.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок відкриття дисциплінарних справ щодо суддів, які з тих чи інших причин залишилися на окупованих територіях та місцеперебування яких наразі не встановлене.

Також тривалий час залишається невідомою доля судді Господарського суду Херсонської області Любові Немченко.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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