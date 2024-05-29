Судья из Херсона остался в оккупации, теперь его могут уволить с должности

Место пребывания судьи Хозяйственного суда Херсонской области Кирилла Соловьева пока неизвестно.

Источник фото: ukrinform.com

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 27 мая 2024 года открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Хозяйственного суда Херсонской области Кирилла Соловьева.

Как отмечено в материалах дисциплинарного дела, в результате оккупации войсками РФ города Херсона и территории Херсонской области в феврале-марте 2022 года местный хозяйственный суд прекратил работу, а территориальная подсудность дел суда была изменена.

В марте 2022 года юрисдикция дел, ранее подсудных Хозяйственному суду Херсонской области, была изменена на Хозяйственный суд Одесской области.

Несмотря на это Кирилл Соловьев остался на оккупированной территории.

29 июля 2022 года решением тогдашнего председателя Верховного Суда Кирилл Соловьев был откомандирован в Хозяйственный суд Одесской области.

Однако в Одессе Кирилл Соловьев так и не появился ни в 2022 году, ни позже.

Вместе с тем, на электронную почту Хозяйственного суда Одесской области Кирилл Соловьев в 2022 году направил фото своего заявления с объяснениями, что прибыть в суд он не может, поскольку находится на оккупированной территории. В дальнейшем судья также направил в суд заявления о предоставлении ему ежегодного отпуска, а также отпуска без сохранения заработной платы, который закончился 20 ноября 2022 года.

Впрочем, после деоккупации Херсона в ноябре 2022 года Кирилл Соловьев на связь больше не выходил и в Хозяйственном суде Одесской области так и не появился.

В настоящее время местонахождение Кирилла Соловьева не установлено.

При этом еще с октября 2022 года судье не начисляется судейское вознаграждение.

По мнению автора жалобы – Департамента защиты национальной государственности СБУ, Кирилл Соловьев, в результате длительного отсутствия в определенном ему для осуществления правосудия суде, совершил проступок, который может свидетельствовать «о грубом и систематическом пренебрежении им обязанностями судьи и морально-этическими принципами поведения судьи».

Первая дисциплинарная палата ВСП также пришла к выводу, что действия Кирилла Соловьева привели к нарушению норм судейской этики, что в свою очередь «подрывает авторитет правосудия».

Отметим, что на должность судьи Хозяйственного суда Херсонской области Кирилл Соловьев был назначен в 2012 году.

Напомним, что это уже не первый случай открытия дисциплинарного дела в отношении судей, которые по тем или иным причинам остались на оккупированных территориях и местонахождение которых пока не установлено.

Также долгое время остается неизвестной судьба судьи Хозяйственного суда Херсонской области Любови Немченко.

Автор: Вячеслав Хрипун

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