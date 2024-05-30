Работнику после увольнения начислили компенсацию за неиспользованный отпуск: что с ЕСВ

Суммы денежных компенсаций в случае неиспользования ежегодных (основных и дополнительных) отпусков являются базой для начисления единого социального взноса.

Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области разъяснило, является ли базой начисления единого взноса компенсация, начисленная работодателем работнику, за неиспользованные ежегодные отпуска (основной и дополнительный).

Так, в соответствии с абзацем вторым п. 1 части первой ст. 4 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, в частности, являются предприятия, учреждения и организации, другие ЮО, образованные в соответствии с законодательством Украины, независимо от формы собственности , вида деятельности и хозяйствования, использующих труд ФЛ на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или по гражданско-правовым договорам (кроме гражданско-правового договора, заключенного с ФЛП, если выполняемые работы (оказанные услуги) отвечают видам деятельности, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей), в том числе филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения указанных предприятий, учреждений и организаций, других ЮО, которые имеют отдельный баланс и самостоятельно ведут расчеты по застрахованными лицами.

Пунктом 1 части первой ст. 7 Закона № 2464 определено, что базой начисления единого взноса работодателями является сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяющие Украины от 24 марта 1995 № 108/95-ВР «Об оплате труда».

Суммы денежных компенсаций в случае неиспользования ежегодных (основных и дополнительных) отпусков в размерах, предусмотренных законодательством, являются базой для начисления единого взноса.

Статьей 116 Кодекса законов о труде Украины определено, что при увольнении работника выплата всех сумм, принадлежащих ему предприятия, учреждения, организации производится в день увольнения.

Предприятие после увольнения работника не несет обязанности страхователя, а соответственно и плательщика страховых взносов.

Следовательно, лицам, которым после увольнения с работы начислена компенсация за неиспользованный отпуск, единый взнос на указанные суммы не начисляется.

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