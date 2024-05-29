Использование норм PLATTS в Налоговом кодексе для контроля за трансфертным ценообразованием может нести риски для экономики Украины

Ценовые котировки PLATTS являются результатом субъективного суждения, проконтролировать корректность которых невозможно.

Источник фото: gmk.center

Вывод Верховного Суда по делу Полтавского ГОКа от 27 июня 2022 года создал прецедент относительно права использовать Государственной налоговой службой Украины методику PLATTS по трансфертному ценообразованию. Это может повлечь риски для экономики, в части давления на горнодобывающий сектор, ориентированный на экспорт, передает gmk.center.

Это подчеркнул Владимир Бевза, ведущий юристконсульт «Метинвест холдинг» во время Круглого стола «Проблемы экспортеров во время войны: вызовы регулирования», организованного GMK Center.

По его словам, такое решение Верховного Суда фактически позволило ГНС использовать PLATTS как единственный источник информации для любой операции трансфертного ценообразования в рамках горно-добывающего или топливно-энергетического сектора экономики.

«Для металлургического бизнеса и вообще для горнодобывающей отрасли определяющим был кейс Полтавского ГОКа от 27 июня 2022 года, когда налоговикам удалось убедить суд и суд применил правовое заключение о том, что нормы пп14.1.269 и 14.1.270 НК Украины якобы должны применяться для трансфертного ценообразования. Эти нормы определяют термин PLATTS и они появились 1 января 2015 года», — пояснил юристконсульт.

Он добавил, что до этого момента юристы, которые занимаются трансфертным ценообразованием, ни разу не слышали объяснения, применяются ли нормы 14.1.269 14.1.270 вообще к трансфертному ценообразованию от ГНС Украины, поскольку такие нормы в декабре 2014 года принимались исключительно для регулирования налогообложения рентной платы по добыче полезных ископаемых

Владимир Бевза уточнил, что ГНС начала выборочно применять эти нормы в отношении горно-обогатительных комбинатов и металлургических предприятий, но не для всех

«Причем не всем, а только для Ferrexpo и «Метинвест», и не только горно-обогатительным комбинатам. Это происходило и в отношении «Азовстали» и МКК Ильича, Мариупольского металлоремонтного завода, начали применять эти нормы в актах проверок, а эти металлургические заводы вообще относятся к другой отрасли экономики. Якобы то, что они применяются для трансфертного ценообразования», — добавил Бевза.

Он отметил, что согласно данным «большой четверки» аудиторских компаний, практики использовать один источник информации при расчетах трансфертного ценообразования не существует нигде в мире. Можно сделать вывод, что опыт Украины противоречит международной практике (комментариям ОЭСР и рекомендациям ООН) и дискриминирует украинский бизнес. Стоит отметить, что признание Platts единственным источником информации для контроля за ТЦ в украинском законодательстве не установлено и является манипулятивным со стороны ГНС, ведь эти нормы регулируют исключительно рентную плату

К тому же, сами ценовые котировки PLATTS являются результатом субъективного суждения, проконтролировать корректность которых невозможно. По словам эксперта, использование в делах ТЦ расчетов одной компании может привести к давлению на бизнес, ведь таким образом легко можно сделать предприятие нерентабельным. И использование одного единственного источника информации само по себе противоречит сути ТЦ.

На Круглом столе «Проблемы экспортеров во время войны: вызовы регулирования» присутствовали представители металлургических компаний-экспортеров, экспертной среды, бизнес ассоциаций и юристы компаний. В частности, к обсуждению присоединились Ferrexpo, Centravis, Interpipe, ArcelorMittal Кривой Рог, Национальная Ассоциация добывающей промышленности Украины, ЕБА и другие.

Во время двухчасового обсуждения участники дискуссии отметили важность поднятия тем по трансфертному ценообразованию в публичной плоскости.

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