Суд объявил приговор мужчине, который изнасиловал и убил 9-летнего ребенка

Суд приговорил к пожизненному заключению жителя Прикарпатья, который изнасиловал и убил малолетнюю девочку.

Суд признал виновным жителя Косовского района в изнасиловании и убийстве 9-летнего ребенка (ч. 6 ст. 152, п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Он приговорен к пожизненному лишению свободы. В суде доказали, что мужчина в июне 2023 года жестоко поиздевался над малолетней девочкой и лишил ее жизни. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Следствие установило, что девочка вышла из дома к сестре, а вслед за ней направился 34-летний родственник, гостивший у ее отца. По дороге мужчина, пользуясь тем, что она его хорошо знает и доверяет, предложил сократить путь.

«Он заманил ребенка в залесенный участок недалеко от реки, а там заставил ее раздеться, избил, изнасиловал и задушил», - пишут в ОГП.

Уже вечером правоохранители обнаружили тело ребенка, а спустя несколько часов установили и задержали подозреваемого.

Приговора мужчина ожидал под стражей.

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