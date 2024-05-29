Суд оголосив вирок чоловіку, який зґвалтував та вбив 9-річну дитину

Суд приговорив до довічного ув’язнення жителя Прикарпаття, який зґвалтував та вбив малолітню дівчинку.

Суд визнав винним жителя Косівського району у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної дитини (ч. 6 ст. 152, п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі. У суді довели, що чоловік у червні 2023 року жорстоко познущався над малолітньою дівчинкою та позбавив її життя. Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

Слідство встановило, що дівчинка вийшла з дому до сестри, а слідом за нею попрямував 34-річний родич, який гостював у її батька. Дорогою чоловік, користуючись тим, що вона його добре знає та довіряє, запропонував скоротити шлях.

«Він заманив дитину у заліснену ділянку неподалік річки, а там змусив її роздягнутися, побив, зґвалтував та задушив», - пишуть в ОГП.

Вже ввечері правоохоронці виявили тіло дитини, а через кілька годин встановили та затримали підозрюваного.

На вирок чоловік очікував під вартою.

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