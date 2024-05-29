Участие в административном процессе через представителя: суд напомнил особенности

5ААС напомнил об особенностях представительства в административном судопроизводстве.

Пятый апелляционный административный суд напомнил об особенностях представительства в административном судопроизводстве.

Согласно статье 57 Кодекса административного судопроизводства Украины представителем в суде может быть:

адвокат;

законный представитель;

физическое лицо, имеющее административную процессуальную дееспособность (по делам незначительной сложности и в других случаях, определенных настоящим Кодексом);

органы или другие лица, которым законом предоставлено право обращаться в суд в интересах малолетних или несовершеннолетних лиц или лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена (кроме случаев, когда такие органы и лица являются стороной или третьим лицом по делу)

Одно и то же лицо может быть одновременно представителем либо нескольких истцов, либо нескольких ответчиков, либо нескольких третьих лиц на одной стороне, при условии отсутствия конфликта интересов между ними.

Не могут быть представителем:

лицо, участвующее в деле как секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик и свидетель, или помощник судьи, рассматривающий дело;

лицо, которое по этому делу представляет или представляло другое лицо, интересы которого по этому делу противоречат интересам его доверителя;

лицо, являющееся или было медиатором во время проведения медиации по спору, связанному с делом, рассматриваемым в суде.

Полномочия представителей сторон и других участников дела подтверждаются:

доверенностью физического или юридического лица:

доверенность физ. лица должны быть удостоверены нотариально или, в определенных законом случаях, другим лицом;

доверенность от имени юр. лица выдается за подписью (КЭП) должностного лица, уполномоченного на это законом, учредительными документами.

свидетельством о рождении ребенка или решением о назначении опекуном, попечителем или охранником наследственного имущества.

Полномочия адвоката подтверждаются:

доверенностью;

ордером, выданным в соответствии с ЗУ "Об адвокатуре и адвокатской деятельности";

поручением органа (учреждения), уполномоченного законом на оказание безвозмездной юридической помощи, выданной в соответствии с ЗУ "О безвозмездной юридической помощи".

В случае представления представителем заявления по существу дела по эл. форме он может добавить к ней доверенность или ордер в эл. форме, на которые наложены КЭП в соответствии с требованиями Закона Украины "Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах" и Положением о ЕСИТС и/или положений, определяющих порядок функционирования отдельных подсистем (модулей).

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