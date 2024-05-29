В Киеве на Крещатике произошло тройное ДТП: видео

Водитель не соблюдал безопасную дистанцию, что привело к автопроисшествию.

В Киеве на улице Крещатик произошло ДТП с участием автомобилей Lexus, Chevrolet и Volkswagen.

Как сообщила патрульная полиция столицы, водитель автомобиля Volkswagen не соблюдал безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с авто Chevrolet, который «догнал» впереди двигавшийся автомобиль Lexus.

В полиции добавили, что и составили на нарушителя протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) КУоАП и передали материалы в суд.

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