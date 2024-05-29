Сроки розыска граждан за нарушение военного учета после 19 мая продлены

Сроки, в течение которых лицо может находиться в розыске за нарушение правил военного учета, теперь считаются по-новому.

Заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко, комментируя вопрос об отмене статуса «в розыске», который отражался в приложении Резерв+, для 710 тысяч граждан, отметила также, что сроки такого «розыска» стали считаться по-новому.

«Почему граждане имели такой статус? Если человек нарушал правила военного учета — например, игнорировал повестки, ТЦК обращался в Национальную полицию. Но фактически количество таких обращений составляет около 25%.

Согласно законодательству такой «розыск» имел свои сроки.

Ведь до 19 мая административное взыскание могло быть наложено не позднее двух месяцев со дня нарушения правил военного учета. Сейчас этот срок – 3 месяца со дня обнаружения, но не позднее одного года со дня совершения», - отметила она.

Что имеет ввиду Черногоренко?

Как известно, Президент 17 мая подписал закон (законопроект 10379), согласно которому лиц, не вставших на военный учет или не обновивших данные, не явившихся по вызову в ТЦК, смогут штрафовать от 17 тысяч до 22,5 тысяч грн. При этом штрафы могут налагаться заочно. Так, протокол, на основании которого затем выносится постановление ТЦК, предлагают не составлять при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении вызова.

Кроме того, этот закон ввел новые сроки для наложения админвзыскания, то есть штрафа.

Так, ранее статья 38 КУоАП для ответственности по статьям 210 и 210-1 КУоП предусматривала, что административное взыскание может быть наложено не позднее чем через 2 месяца со дня совершения правонарушения, а при продолжающемся правонарушении – не позднее чем через 2 месяца со дня его выявления, за исключением случаев, когда дела об административных правонарушениях в соответствии с настоящим Кодексом подведомственны суду (судье).

Новый закон 10379 ввел другой срок: административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, может быть наложено в течение 3 месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения.

Следовательно, практически это означает, что на человека могут наложить штраф в течение года со дня совершения нарушения по статьям 210 и 210-1 КУоАП.

Напомним, что ответственность за нарушение законодательства о военном учете предусмотрена не только Кодексом об административных правонарушениях (КУоАП), но и Уголовным кодексом. И в УК уже совсем другие сроки – как для привлечения к ответственности, так и для наказания.

Так, кроме статьи 336 Уголовного кодекса, регулирующей уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации и предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, в УК есть также статья 337, предусматривающая отдельную уголовную ответственность за уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания.

Уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, наказывается штрафом от 5100 до 8500 грн или исправительными работами сроком до одного года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, за невыполнение каких-либо обязанностей может наступить административная или уголовная ответственность.

Автор: Наталя Мамченко

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