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Стартап BrainBridge создал первую в мире систему трансплантации головы человека, видео

16:49, 29 мая 2024
Технология пересадки головы человека может стать реальностью уже через 8 лет благодаря передовой робототехнике и искусственному интеллекту.
Стартап BrainBridge создал первую в мире систему трансплантации головы человека, видео
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Стартап BrainBridge, занимающийся нейронауками и биомедицинской инженерией, анонсировал первую в мире систему трансплантации головы. По мнению ученых, это должно обеспечить успешные процедуры трансплантации головы и лица. Об этом сообщает metro.

Компания обнародовала свою научно-фантастическую концепцию в видеоролике.

По словам руководителя проекта Хашема Аль-Гайли (молекулярного биолога и биотехнолога), BrainBridge – уникальная система трансплантации.

На сайте проекта уточняется, что BrainBridge сможет проводить трансплантацию лица и кожи головы.

  • для восстановления функциональности;
  • для эстетичного вида.

В BrainBridge говорят, что система даст новую надежду пациентам, страдающим неизлечимыми состояниями, такими как рак на последней стадии, нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, а также паралич.

Одной из основных проблем является неспособность современной медицины адекватно восстанавливать повреждения нервов и спинного мозга, ведь без этого любой реципиент трансплантата головы будет парализован ниже шеи.

Руководитель проекта уточнил, что донором для трансплантации будет пациент с мертвым мозгом, но с функциональным телом и жизненно важными органами в хорошем состоянии.

Кроме того, ученые планируют «научить» систему пересаживать лицо от донора. Согласно их планам, такая операция будет проводиться с помощью того же робота-хирурга на основе искусственного интеллекта, что и трансплантация головы.

Глава проекта подчеркнул, что сейчас его команда ищет талантливых специалистов со всего мира, которые помогут «преодолеть эти барьеры» и «расширить границы биомедицинской науки».

Стартап надеется, что такая система трансплантации может быть создана уже в ближайшие восемь лет.

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