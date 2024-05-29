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В НАПК назвали очередные три ТОП-ошибки госслужащих при заполнении декларации

16:32, 29 мая 2024
Ценой ошибки для отдельных декларантов может стать проведение полной проверки их декларации как такой, что имеет самый высокий показатель рейтинга риска.
В НАПК назвали очередные три ТОП-ошибки госслужащих при заполнении декларации
Источник фото: НАПК
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Анализируя около двух миллионов поданных за три года деклараций, НАПК отобрало три очередные ТОП-ошибки должностных лиц. Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в НАПК рассказали, какие ошибки допускают госслужащие, декларируя денежные активы.

Среди ошибок, которые совершают декларанты, в НАПК выделяют следующие:

  • В разделе, касающемся расходов и сделок, декларанты ошибочно в качестве расхода указывают доход, полученный от продажи имущества.

К примеру, в отчетном периоде отчужден автомобиль за 150 000 грн. В разделе 14 декларации отдельные декларанты указывают сведения о сделке и якобы произведенный расход в размере 150 000 грн, тогда как эта сумма является доходом, сведения о котором должны быть указаны в разделе 11 декларации. А в поле по расходу раздела 14 декларации следует выбрать отметку «Не применяется».

  • Некоторые декларанты указывают стоимость объекта, приобретенного в наследство по первой очереди родства, по собственному усмотрению, а не на основании экспертной денежной оценки имущества.

К примеру, декларант получил в наследство от матери дом, при этом оценка имущества при оформлении наследства не проводилась. Декларант в дальнейшем также не проводил экспертную денежную оценку этого имущества. При этом в декларации он ошибочно указывает сведения о стоимости объекта 1 500 000 грн, вычислив ее самостоятельно путем обработки объявлений о продаже аналогичного имущества или по результатам опроса соседей. В НАПК напоминают, что в данном случае в поле стоимости следует выбрать отметку «Не применяется».

  • Декларанты забывают указать данные о несовершеннолетних детях от предыдущих отношений.

В НАПК отмечают, что сведения о детях до 18 лет указываются в декларации независимо от факта совместного проживания с ребенком и пребывания его родителей в браке.

Также госслужащие ответили, сколько времени тратят на заполнение декларации.

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