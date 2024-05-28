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Госслужащие ответили, сколько времени тратят на заполнение декларации

19:22, 28 мая 2024
С какими разделами возникли проблемы.
Госслужащие ответили, сколько времени тратят на заполнение декларации
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НАПК провело опрос относительно опыта взаимодействия пользователей с Реестром деклараций и другими сервисами во время кампании декларирования за 2023 год. Опрос показал, что процент тех, кто тратит на заполнение декларации не более нескольких часов увеличился с 64 до 70%. Причем количество тех, кто тратит на это менее часа, увеличилось на 9% (39% по сравнению с 30% в декабре 2023). Число тех, кто тратит более недели, уменьшилось с 5% до 3%.

Так, в Нацагентстве пишут, что количество положительных оценок декларантов по сравнению с декабрем 2023 увеличилось на 11%, количество негативных отзывов уменьшилось на 5%.

Число лиц, у которых не возникало технических или логических ошибок при заполнении декларации, выросло на 19%. Так, более половины пользователей (почти 60%) подали декларацию без каких-либо проблем.

На 7% по сравнению с декабрем прошлого года увеличилось количество тех, кому удалось заполнить декларацию без труда – в марте 2024 таковых было 47%. Меньше хлопот декларанты имели с заполнением разделов «Банковские счета» (-5%), «Объекты недвижимости и незавершенного строительства» (-4%), «Доходы» (-6%), «Субъект декларирования и члены семьи» (-4%). В то же время раздел «Расходы и сделки» стал вызывать больше вопросов у декларантов (+6%).

Более востребованной и полезной при заполнении декларации становится помощь уполномоченного лица по вопросам предотвращения коррупции – по сравнению с мартом 2023 к ним обращалось на 4% больше служащих (41%). В то же время, 46% к уполномоченному лицу не обращались, а 6% не знают о существовании такого лица в учреждении, где работают.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в НАПК рассказали, какие ошибки допускают госслужащие, декларируя денежные активы.

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