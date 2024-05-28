Держслужбовці відповіли, скільки часу витрачають на заповнення декларації

З якими розділами виникли проблеми.

НАЗК провело опитування щодо досвіду взаємодії користувачів з Реєстром декларацій та іншими сервісами під час кампанії декларування за 2023 рік. Опитування показало, що відсоток тих, хто витрачає на заповнення декларації не більше кількох годин, збільшився з 64 до 70%. При чому кількість тих, хто витрачає на це менш ніж годину, збільшилась на 9% (39% порівняно з 30% в грудні 2023). Кількість тих, хто витрачає понад тиждень, зменшилась з 5% до 3%.

Так, у Нацагентстві пишуть, що кількість позитивних оцінок декларантів у порівнянні з груднем 2023 року збільшилась на 11%, кількість негативних відгуків зменшилась на 5%.

Кількість осіб, у яких не виникало технічних чи логічних помилок при заповненні декларації, зросла на 19%. Так, більше ніж половина користувачів (майже 60%) подали декларацію без жодних проблем.

На 7% порівняно з груднем минулого року збільшилась кількість тих, кому вдалося заповнити декларацію без труднощів – в березні 2024 таких було 47%. Менше клопоту декларанти мали із заповненням розділів «Банківські рахунки» (-5%), «Об’єкти нерухомості та незавершеного будівництва» (-4%), «Доходи» (-6%), «Суб’єкт декларування та члени сім’ї» (-4%). Водночас, розділ «Видатки та правочини» став викликати більше питань у декларантів (+6%).

Затребуванішою і кориснішою під час заповнення декларації стає допомога уповноваженої особи з питань запобігання корупції – порівняно з березнем 2023 до них зверталось на 4% більше службовців (41%). Водночас 46% до уповноваженої особи не звертались, а 6% не знають про існування такої особи в установі, де працюють.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що у НАЗК розповіли, які помилки допускають держслужбовці, декларуючи грошові активи.

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