На Харківщині палає понад 2300 га лісів

Ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами.

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У Харківській області палає понад 2300 га лісів. Про це повідомляють у ДСНС. Там наголошують, що більшість пожеж сталися через окупантів.

Рятувальники ліквідовують загорання 18 лісових пожеж на території Харківщини. За словами рятувальників, уже вдалося локалізувати 9 лісових пожеж на площі 141 га.

«Надзвичайники працюють у надскладних умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками. Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами», - зазначають у ДСНС.

До роботи у лісах Харківщини також залучені сапери й медики ДСНС.

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