На Харьковщине горит более 2300 га лесов

Участки лесных массивов в прифронтовых районах заминированы и загрязнены неразорванными боеприпасами.

В Харьковской области горит более 2300 га лесов. Об этом сообщают в ГСЧС. Там подчеркивают, что большинство пожаров произошли из-за оккупантов.

Спасатели ликвидируют возгорание 18 лесных пожаров на территории Харьковщины. По словам спасателей, уже удалось локализовать 9 лесных пожаров на площади 141 га.

«Чрезвычайники работают в сверхсложных условиях, находясь под постоянными враждебными атаками. Сложность тушения связана с тем, что участки лесных массивов в прифронтовых районах заминированы и загрязнены неразорванными боеприпасами», - отмечают в ГСЧС.

К работе в лесах Харьковщины также привлечены саперы и медики ГСЧС.

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