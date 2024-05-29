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На Харьковщине горит более 2300 га лесов

08:12, 29 мая 2024
Участки лесных массивов в прифронтовых районах заминированы и загрязнены неразорванными боеприпасами.
На Харьковщине горит более 2300 га лесов
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В Харьковской области горит более 2300 га лесов. Об этом сообщают в ГСЧС. Там подчеркивают, что большинство пожаров произошли из-за оккупантов.

Спасатели ликвидируют возгорание 18 лесных пожаров на территории Харьковщины. По словам спасателей, уже удалось локализовать 9 лесных пожаров на площади 141 га.

«Чрезвычайники работают в сверхсложных условиях, находясь под постоянными враждебными атаками. Сложность тушения связана с тем, что участки лесных массивов в прифронтовых районах заминированы и загрязнены неразорванными боеприпасами», - отмечают в ГСЧС.

К работе в лесах Харьковщины также привлечены саперы и медики ГСЧС.

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