У НАЗК назвали чергові три ТОП-помилки держслужбовців під час заповнення декларації

Ціною помилки для окремих декларантів може стати проведення повної перевірки їхньої декларації як такої, що має найвищий показник рейтингу ризику.

Джерело фото: НАЗК

Аналізуючи близько двох мільйонів поданих за три роки декларацій, НАЗК відібрало три чергові ТОП-помилки посадовців. Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що у НАЗК розповіли, які помилки допускають держслужбовці, декларуючи грошові активи.

Серед помилок, які роблять декларанти, у НАЗК виділяють наступні:

У розділі, який стосується видатків і правочинів, декларанти помилково як видаток зазначають дохід, отриманий від продажу майна.

Наприклад, у звітному періоді відчужено автомобіль за 150 000 грн. У розділі 14 декларації окремі декларанти зазначають відомості про правочин і нібито здійснений видаток у розмірі 150 000 грн, тоді як ця сума є доходом, відомості про який мають бути зазначені у розділі 11 декларації. А у полі щодо видатку розділу 14 декларації слід обрати позначку «Не застосовується».

Деякі декларанти зазначають вартість об’єкта, набутого в спадщину за першою чергою спорідненості, на власний розсуд, а не на підставі експертної грошової оцінки майна.

Наприклад, декларант отримав у спадщину від матері будинок, при цьому оцінка майна під час оформлення спадщини не проводилась. Декларант у подальшому також не проводив експертну грошову оцінку цього майна. При цьому у декларації він помилково вказує відомості про вартість обʼєкта 1 500 000 грн, вирахувавши її самостійно шляхом опрацювання оголошень про продаж аналогічного майна чи за результатами опитування сусідів. У НАЗК нагадують, що в даному разі у полі щодо вартості слід обрати позначку «Не застосовується».

Декларанти забувають зазначити дані про неповнолітніх дітей від попередніх стосунків.

У НАЗК наголошують, що відомості про дітей до 18 років зазначаються у декларації незалежно від факту спільного проживання з дитиною і перебування її батьків у шлюбі.

Також держслужбовці відповіли, скільки часу витрачають на заповнення декларації.

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