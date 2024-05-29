Усик – Фьюри: организатор назвал дату боя-реванша

Бой-реванш Усик-Фьюри состоится в 2024 году.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) будет отстаивать свой титул в реванше с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) 21 декабря 2024 года в аравийском Эр-Рияде. Об этом заявил глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

По его словам, именно на эту дату ориентируются соперники, а не на 12 октября, как это планировалось сначала и было прописано в контракте на первый бой.

«Реванш между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и Тайсоном Фьюри теперь запланирован на 21 декабря 2024 года в рамках Riyadh Season. Мир снова увидит еще одно историческое сражение. Наша преданность фанатам бокса продолжается. Надеемся, вам понравится», – написал Турки.

Напомним, в ночь на 19 мая состоялся исторический поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. После поединка украинский чемпион отправился в больницу по рекомендации врача для нескольких ренгтенов. Стало известно, что Александру Усику после боя наложили четыре шва из-за рассечения над правым глазом.

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