Германия продлила упрощенные правила въезда для украинских беженцев: что известно

Въезжать в страну без вида на жительство можно будет до 31 декабря 2024 года.

Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Власти Германии решили продлить упрощенные правила въезда для украинских беженцев. Так, въезжать в страну без вида на жительство можно будет до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает Федеральное министерство внутренних дел.

Так, страна еще раз продлила упрощенные правила въезда для беженцев. Граждане Украины и граждане третьих стран, а также беженцы без гражданства с постоянным правом на жительство в Украине смогут въезжать на территорию Германии без вида на жительство до 31 декабря 2024 года.

Таким образом правительство реагирует на продолжающуюся российскую агрессию против Украины.

Однако правила скорректировались. Теперь граждане третьих стран и лица без гражданства, не имеющие виды на постоянное проживание в Украине, больше не смогут въезжать в Германию без визы или немецкого вида на жительство.

Это означает, что облегчение въезда и проживания касается только группы людей, обязательно имеющих право на защиту согласно европейскому законодательству.

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