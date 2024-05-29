Німеччина продовжила спрощені правила в'їзду для українських біженців: що відомо

В'їжджати до країни без дозволу на проживання можна буде до 31 грудня 2024 року.

Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Влада Німеччини вирішила продовжити спрощені правила в'їзду для українських біженців. Так, в'їжджати до країни без дозволу на проживання можна буде до 31 грудня 2024 року. Про це повідомляє Федеральне міністерство внутрішніх справ.

Так, країна вкотре продовжила спрощені правила в’їзду для біженців. Громадяни України та громадяни третіх країн, а також біженці без громадянства з постійним правом на проживання в Україні зможуть в’їжджати на територію Німеччини без посвідки на проживання до 31 грудня 2024 року.

Таким чином уряд реагує російську агресію проти України, що триває.

Однак правила скоригували. Відтепер громадяни третіх країн та особи без громадянства, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні, більше не зможуть в'їжджати до Німеччини без візи чи німецької посвідки на проживання.

Це означає, що полегшення в’їзду та проживання стосується лише групи людей, які обов’язково мають право на захист згідно з європейським законодавством.

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