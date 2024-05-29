710 тисяч громадян, у яких був статус в Резерв+ в «розшуку», зняті з розшуку завдяки Резерв+, – заступниця міністра оборони

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко назвала досягненням зняття 710 тисяч громадян з «безпідставного розшуку» у «Резерв+».

710 000 громадян знято з безпідставного «розшуку». Про це повідомила 29 травня заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, саме застосунок «Резерв+» «допоміг вирішити цю проблему».

Нагадаємо, що деякі користувачі – діючі військовослужбовці – повідомляли, що їм в цьому застосунку присвоїли статус «в розшуку».

При цьому, як раніше пояснював заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва, підполковник Павло Литвин статус в мобільному додатку Резерв+ «у розшуку» не дорівнює кримінальному переслідуванню.

«Йдеться не про кримінальний розшук. Такий статус означає, що ТЦК упродовж років не отримували ніякої інформації про громадянина» - підкреслив він.

В свою чергу, заступниця міністра оборони Черногоренко заявила, що саме застосунок Резерв+ «звернув увагу на прогалини у реєстрі «Оберіг».

«Одна з них — добре відомий вам статус «в розшуку», який безпідставно відображався у 710 000 громадян. Уявіть собі, цей статус без юридичних підстав мала така ж кількість наших громадян, яка може зрівнятись з населенням Львова до повномасштабного вторгнення. Чому громадяни мали такий статус?

Якщо людина порушувала правила військового обліку — наприклад, ігнорувала «повістки», ТЦК зверталось до Національній поліції. Але фактично кількість таких звернень становить близько 25%.

Так, статус «в розшуку», безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно. Цифрова команда Міноборони виправила цю помилку. Якщо вас зняли з «розшуку», до ТЦК звертатись не потрібно. Радимо авторизуватись у застосунку повторно, щоб побачити свій оновлений статус» - зазначила вона.

Нагадаємо, розробка мобільного застосунку «Резерв+» обійшлася приблизно у 86 тисяч доларів США (3 413 448 грн). За словами Черногоренко, «фінансування розробки здійснювалося за кошти благодійного фонду».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій – наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Катерина Черногоренко питання, чи буде ухвалено відповідну постанову, поки не коментувала.

Автор: Наталя Мамченко

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