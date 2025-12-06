  1. Суспільство

6500 грн Зимової підтримки — як отримати та що дозволено купувати за ці кошти

12:42, 6 грудня 2025
Держава виплатить 6500 грн на зиму — пояснюємо, хто може отримати та на що дозволено витрачати кошти.
6500 грн Зимової підтримки — як отримати та що дозволено купувати за ці кошти
Українці з найбільш вразливих категорій населення зможуть отримати 6 500 грн одноразової допомоги «Зимова підтримка». Гроші призначені на підготовку до холодного сезону — і витратити їх можна лише на першочергові зимові потреби.

На що можна витратити 6500 грн

Отримані кошти дозволено використати протягом 180 днів тільки на такі категорії товарів:

  • одяг і взуття для зимового періоду;
  • лікарські засоби;
  • вітаміни та засоби для підтримки здоров’я в холодну пору року.

Оплата можлива у магазинах та аптеках, які приймають картки українських банків або Дія.Картку.

Хто має право на одноразову допомогу 6500 грн

Право на виплату визначається станом на 1 листопада 2025 року. Отримати її можуть:

Діти

  • діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • діти з інвалідністю, у тому числі ті, що виховуються в:
  • дитячих будинках сімейного типу,
  • прийомних сім’ях;
  • діти з малозабезпечених сімей (до 18 років);
  • діти з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримують виплату на проживання.

Дорослі

  • особи з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб;
  • одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
  Як отримати виплату — покроково

Як отримати виплату - покроково

Подати заявку можна у два способи:

Онлайн

  • через портал або застосунок «Дія» (одержувачу прийде сповіщення про наявність права на допомогу).

Офлайн

  • у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Виплату здійснює Пенсійний фонд України за списками осіб, які мають право на допомогу.

Куди надійдуть гроші

Кошти можуть бути зараховані:

  • на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку);
  • на Дія.Картку.

Важливо

Якщо людина має право на виплату, вона отримає повідомлення від ПФУ або у “Дії”.

Якщо допомогу не нарахували до кінця листопада 2025 року, можна звернутися:

  • до сервісного центру Пенсійного фонду,
  • або подати звернення через електронний кабінет ПФУ чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Виплата призначається на кожну дитину окремо, якщо це сім'я з кількома дітьми.

Стрічка новин

