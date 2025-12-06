6500 грн Зимової підтримки — як отримати та що дозволено купувати за ці кошти
Українці з найбільш вразливих категорій населення зможуть отримати 6 500 грн одноразової допомоги «Зимова підтримка». Гроші призначені на підготовку до холодного сезону — і витратити їх можна лише на першочергові зимові потреби.
На що можна витратити 6500 грн
Отримані кошти дозволено використати протягом 180 днів тільки на такі категорії товарів:
- одяг і взуття для зимового періоду;
- лікарські засоби;
- вітаміни та засоби для підтримки здоров’я в холодну пору року.
Оплата можлива у магазинах та аптеках, які приймають картки українських банків або Дія.Картку.
Хто має право на одноразову допомогу 6500 грн
Право на виплату визначається станом на 1 листопада 2025 року. Отримати її можуть:
Діти
- діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти з інвалідністю, у тому числі ті, що виховуються в:
- дитячих будинках сімейного типу,
- прийомних сім’ях;
- діти з малозабезпечених сімей (до 18 років);
- діти з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримують виплату на проживання.
Дорослі
- особи з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб;
- одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
- Як отримати виплату — покроково
Подати заявку можна у два способи:
Онлайн
- через портал або застосунок «Дія» (одержувачу прийде сповіщення про наявність права на допомогу).
Офлайн
- у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Виплату здійснює Пенсійний фонд України за списками осіб, які мають право на допомогу.
Куди надійдуть гроші
Кошти можуть бути зараховані:
- на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку);
- на Дія.Картку.
Важливо
Якщо людина має право на виплату, вона отримає повідомлення від ПФУ або у “Дії”.
Якщо допомогу не нарахували до кінця листопада 2025 року, можна звернутися:
- до сервісного центру Пенсійного фонду,
- або подати звернення через електронний кабінет ПФУ чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».
Виплата призначається на кожну дитину окремо, якщо це сім'я з кількома дітьми.
