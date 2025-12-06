  1. Общество

12:42, 6 декабря 2025
Государство выплатит 6500 грн на зиму — объясняем, кто может получить и на что разрешено тратить средства.
6500 грн Зимней поддержки — как получить и что разрешено покупать на эти средства
Украинцы из наиболее уязвимых категорий населения смогут получить 6 500 грн единоразовой помощи «Зимняя поддержка». Деньги предназначены для подготовки к холодному сезону — и потратить их можно только на первоочередные зимние потребности.

На что можно потратить 6500 грн

Полученные средства разрешено использовать в течение 180 дней только на такие категории товаров:

  • одежда и обувь для зимнего периода;
  • лекарственные средства;
  • витамины и средства для поддержания здоровья в холодное время года.

Оплата возможна в магазинах и аптеках, которые принимают карты украинских банков или Дія.Карту.

Кто имеет право на единоразовую помощь 6500 грн

Право на выплату определяется по состоянию на 1 ноября 2025 года. Получить ее могут:

Дети

  • дети, находящиеся под опекой или попечительством;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • дети с инвалидностью, в том числе те, которые воспитываются в:
  • детских домах семейного типа,
  • приемных семьях;
  • дети из малообеспеченных семей (до 18 лет);
  • дети из числа внутренне перемещенных лиц, которые получают выплату на проживание.

Взрослые

  • лица с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц;
  • одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

Как получить выплату — пошагово

Подать заявку можно двумя способами:

Онлайн

  • через портал или приложение «Дія» (получателю придет уведомление о наличии права на помощь).

Офлайн

  • в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Выплату осуществляет Пенсионный фонд Украины по спискам лиц, имеющих право на помощь.

Куда поступят деньги

Средства могут быть зачислены:

  • на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке);
  • на Дія.Карту.

Важно

Если человек имеет право на выплату, он получит уведомление от ПФУ или в «Дії».

Если помощь не начислили до конца ноября 2025 года, можно обратиться:

  • в сервисный центр Пенсионного фонда,
  • или подать обращение через электронный кабинет ПФУ либо мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Выплата назначается на каждого ребенка отдельно, если это семья с несколькими детьми.

