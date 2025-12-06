6500 грн Зимней поддержки — как получить и что разрешено покупать на эти средства
Украинцы из наиболее уязвимых категорий населения смогут получить 6 500 грн единоразовой помощи «Зимняя поддержка». Деньги предназначены для подготовки к холодному сезону — и потратить их можно только на первоочередные зимние потребности.
На что можно потратить 6500 грн
Полученные средства разрешено использовать в течение 180 дней только на такие категории товаров:
- одежда и обувь для зимнего периода;
- лекарственные средства;
- витамины и средства для поддержания здоровья в холодное время года.
Оплата возможна в магазинах и аптеках, которые принимают карты украинских банков или Дія.Карту.
Кто имеет право на единоразовую помощь 6500 грн
Право на выплату определяется по состоянию на 1 ноября 2025 года. Получить ее могут:
Дети
- дети, находящиеся под опекой или попечительством;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- дети с инвалидностью, в том числе те, которые воспитываются в:
- детских домах семейного типа,
- приемных семьях;
- дети из малообеспеченных семей (до 18 лет);
- дети из числа внутренне перемещенных лиц, которые получают выплату на проживание.
Взрослые
- лица с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц;
- одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.
Как получить выплату — пошагово
Подать заявку можно двумя способами:
Онлайн
- через портал или приложение «Дія» (получателю придет уведомление о наличии права на помощь).
Офлайн
- в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Выплату осуществляет Пенсионный фонд Украины по спискам лиц, имеющих право на помощь.
Куда поступят деньги
Средства могут быть зачислены:
- на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке);
- на Дія.Карту.
Важно
Если человек имеет право на выплату, он получит уведомление от ПФУ или в «Дії».
Если помощь не начислили до конца ноября 2025 года, можно обратиться:
- в сервисный центр Пенсионного фонда,
- или подать обращение через электронный кабинет ПФУ либо мобильное приложение «Пенсионный фонд».
Выплата назначается на каждого ребенка отдельно, если это семья с несколькими детьми.
