  1. В Україні

В Україні запускають нову модель розподілу мобілізованих між військовими частинами — Паліса

11:12, 6 грудня 2025
Нова система забезпечить бригадам стабільне поповнення та підготовку мобілізованих під реальні потреби підрозділів.
В Україні запускають нову модель розподілу мобілізованих між військовими частинами — Паліса
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Ставці Верховного Головнокомандувача ухвалили рішення, яке очікували практично всі бойові бригади. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

Йдеться про запровадження нової системи розподілу мобілізованих військовослужбовців між частинами ще до початку базової підготовки.

Що зміниться для бригад

За словами Паліси, новий підхід передбачає справедливий, рівномірний і передбачуваний розподіл мобілізованих. Кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії фронту, щомісяця отримуватиме стабільну та визначену кількість військовослужбовців.

Це означає зменшення «ручних рішень» і впровадження системи, яка дозволить командирам планувати відновлення особового складу та навчальні цикли.

Як проходитиме підготовка новобранців

Паліса зазначив, що підготовка мобілізованих буде максимально наближеною до специфіки конкретної бригади. Наразі 37 бойових бригад уже мають право самостійно проводити базову військову підготовку, і ці можливості планують розширювати.

У тих частинах, де поки немає власних навчальних підрозділів, новобранці проходитимуть підготовку в навчальних центрах і батальйонах армійських корпусів — під повним супроводом інструкторів від бригади, до якої вони будуть направлені.

Чому це рішення важливе

За нової системи бригади отримують:

  • прогнозоване поповнення особового складу;
  • можливість вибудовувати навчальні цикли;
  • кращу злагодженість підрозділів;
  • посилення стійкості на лінії бойового зіткнення.

Паліса підкреслив, що це рішення «давно назріло» і матиме прямий вплив на обороноздатність.

Що далі

Разом із Генеральним штабом зараз триває опрацювання деталей упровадження нової системи.

«Головне — щоб вона працювала чесно, однаково для всіх і реально допомагала тим, хто сьогодні тримає оборону», — резюмував Паліса.

Раніше Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу Андрію Гнатову та заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі підготувати пропозиції щодо більш справедливого розподілу особового складу між бригадами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові армія військовослужбовці військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

У Верховній Раді активно просувають законопроект про громадянство суддів, їх помічників та присяжних

Верховна Рада взялася усунути законодавчі прогалини, що роками дозволяли чиновникам мати подвійне громадянство.

Земля фермерського господарства не успадковується: ВС роз’яснив, що постійне користування залишається за СФГ

ВС відхилив касаційну скаргу спадкоємця, який вимагав визнати за собою право довічного успадкованого володіння на земельну ділянку.

У Раді готуються оновити правила оренди державного й комунального майна – що передбачає документ

Як цифрова революція змінить оренду державного майна: що обіцяє новий законопроєкт.

Усиновлення через кордони: як судове рішення в Польщі набуло сили в Україні

Український суд визнав постанову польського суду, закріпивши правовий статус малолітньої дитини.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]