В Україні запускають нову модель розподілу мобілізованих між військовими частинами — Паліса

Нова система забезпечить бригадам стабільне поповнення та підготовку мобілізованих під реальні потреби підрозділів.

На Ставці Верховного Головнокомандувача ухвалили рішення, яке очікували практично всі бойові бригади. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

Йдеться про запровадження нової системи розподілу мобілізованих військовослужбовців між частинами ще до початку базової підготовки.

Що зміниться для бригад

За словами Паліси, новий підхід передбачає справедливий, рівномірний і передбачуваний розподіл мобілізованих. Кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії фронту, щомісяця отримуватиме стабільну та визначену кількість військовослужбовців.

Це означає зменшення «ручних рішень» і впровадження системи, яка дозволить командирам планувати відновлення особового складу та навчальні цикли.

Як проходитиме підготовка новобранців

Паліса зазначив, що підготовка мобілізованих буде максимально наближеною до специфіки конкретної бригади. Наразі 37 бойових бригад уже мають право самостійно проводити базову військову підготовку, і ці можливості планують розширювати.

У тих частинах, де поки немає власних навчальних підрозділів, новобранці проходитимуть підготовку в навчальних центрах і батальйонах армійських корпусів — під повним супроводом інструкторів від бригади, до якої вони будуть направлені.

Чому це рішення важливе

За нової системи бригади отримують:

прогнозоване поповнення особового складу;

можливість вибудовувати навчальні цикли;

кращу злагодженість підрозділів;

посилення стійкості на лінії бойового зіткнення.

Паліса підкреслив, що це рішення «давно назріло» і матиме прямий вплив на обороноздатність.

Що далі

Разом із Генеральним штабом зараз триває опрацювання деталей упровадження нової системи.

«Головне — щоб вона працювала чесно, однаково для всіх і реально допомагала тим, хто сьогодні тримає оборону», — резюмував Паліса.

Раніше Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу Андрію Гнатову та заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі підготувати пропозиції щодо більш справедливого розподілу особового складу між бригадами.

