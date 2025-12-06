В Украине запускают новую модель распределения мобилизованных между воинскими частями — Палиса

Новая система обеспечит бригадам стабильное пополнение и подготовку мобилизованных под реальные потребности подразделений.

На Ставке Верховного Главнокомандующего приняли решение, которого ожидали практически все боевые бригады. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

Речь идет о внедрении новой системы распределения мобилизованных военнослужащих между частями еще до начала базовой подготовки.

Что изменится для бригад

По словам Палисы, новый подход предусматривает справедливое, равномерное и предсказуемое распределение мобилизованных. Каждая бригада, которая выполняет боевые задачи на линии фронта, ежемесячно будет получать стабильное и определенное количество военнослужащих.

Это означает уменьшение «ручных решений» и внедрение системы, которая позволит командирам планировать восстановление личного состава и учебные циклы.

Как будет проходить подготовка новобранцев

Палиса отметил, что подготовка мобилизованных будет максимально приближена к специфике конкретной бригады. Сейчас 37 боевых бригад уже имеют право самостоятельно проводить базовую военную подготовку, и эти возможности планируют расширять.

В тех частях, где пока нет собственных учебных подразделений, новобранцы будут проходить подготовку в учебных центрах и батальонах армейских корпусов — под полным сопровождением инструкторов от бригады, в которую они будут направлены.

Почему это решение важно

С новой системой бригады получают:

прогнозируемое пополнение личного состава;

возможность выстраивать учебные циклы;

лучшую слаженность подразделений;

усиление устойчивости на линии боевого соприкосновения.

Палиса подчеркнул, что это решение «давно назрело» и будет иметь прямое влияние на обороноспособность.

Что дальше

Совместно с Генеральным штабом сейчас продолжается проработка деталей внедрения новой системы.

«Главное — чтобы она работала честно, одинаково для всех и реально помогала тем, кто сегодня держит оборону», — резюмировал Палиса.

Ранее Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Андрею Гнатову и заместителю руководителя Офиса президента Павлу Палисе подготовить предложения относительно более справедливого распределения личного состава между бригадами.

