Зеленский: необходимо выровнять нагрузку между бригадами и пересмотреть систему пополнения

20:30, 26 ноября 2025
Президент поручил Генштабу и Офису подготовить решения, которые обеспечат более справедливое распределение личного состава.
Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Андрею Гнатову и заместителю руководителя Офиса президента Павлу Палисе подготовить предложения относительно более справедливого распределения личного состава между бригадами.

Соответствующие проекты решений должны представить в ближайшее время.

«Выполняем также и запросы бригад — после моей поездки в прифронтовые районы. Один из таких запросов — справедливое распределение личного состава между бригадами», — сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что необходимо пересмотреть систему пополнения боевых подразделений.

«Об этом говорят почти в каждой боевой бригаде, и сейчас есть поручение Ставки все это проработать начальнику Генерального штаба Андрею Гнатову вместе с Павлом Палисой, заместителем руководителя Офиса и очень опытным военным. В ближайшее время должны быть подготовлены для меня проекты решения», — подчеркнул Зеленский.

