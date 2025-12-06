Суд у Чернігові покарав блогера, який закликав «відбиватися» від ТЦК арматурою

Блогера засудили до 5 років ув’язнення за заклики до насильства проти працівників ТЦК та публікацію відео, що розпалювали ворожнечу.

Суд у Чернігові визнав винним місцевого блогера, відомого в мережі під ніком «Звичайний хлопець».

Чоловік публікував на своєму YouTube-каналі відео, у яких закликав громадян чинити опір працівникам територіальних центрів комплектування — від застосування каміння та перцевих сумішей до використання бензину, молотка та арматури.

В окремих роликах він також поширював висловлювання, які експерти кваліфікували як розпалювання національної ворожнечі, зокрема антисемітизму.

Вирок у справі №751/5865/24 виніс Новозаводський райсуд Чернігова.

Що встановив суд

Слідство зібрало низку відеоматеріалів і дані з телефона та комп’ютера обвинуваченого, які підтвердили, що саме він керував YouTube-каналом і публікував відповідний контент. Експертиза засвідчила наявність у відео закликів до насильства щодо працівників ТЦК, а також висловлювань, спрямованих на приниження та ворожість до представників єврейської національності.

Як вказується у матеріалах справи, відео блогера переглянули десятки тисяч користувачів, що, на думку суду, створювало передумови для перешкоджання законній діяльності органів комплектування в умовах особливого періоду та сприяло поширенню ненависті.

На суді чоловік вини не визнав. Він заявляв, що закликав лише до «самооборони», а ролики нібито не порушували закон. Також стверджував, що не є громадянином України та заперечував легітимність ТЦК. Однак його аргументи суд відхилив, визнавши доводи необґрунтованими й такими, що спростовуються доказами.

Вирок суду

Суд визнав блогера винним за двома статтями Кримінального кодексу:

ч.1 ст.114-1 — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період;

ч.1 ст.161 — умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

За сукупністю злочинів чоловіку призначено 5 років позбавлення волі.

Запобіжний захід — тримання під вартою — залишено чинним до набрання вироком законної сили. У строк покарання зараховується час попереднього ув’язнення з квітня 2024 року.

Також суд ухвалив стягнути із засудженого 37 579 грн витрат на проведення експертиз.

Вирок може бути оскаржений до Чернігівського апеляційного суду протягом 30 днів.

