Суд в Чернигове наказал блогера, который призывал «отбиваться» от ТЦК арматурой

Блогера приговорили к 5 годам лишения свободы за призывы к насилию против сотрудников ТЦК и публикацию видео, которые разжигали вражду.

Фото: Суспільне Чернігів

Суд в Чернигове признал виновным местного блогера, известного в сети под ником «Обычный парень».

Мужчина публиковал на своем YouTube-канале видео, в которых призывал граждан оказывать сопротивление работникам территориальных центров комплектования — от применения камней и перцовых смесей до использования бензина, молотка и арматуры.

В отдельных роликах он также распространял высказывания, которые эксперты квалифицировали как разжигание национальной вражды, в частности антисемитизма.

Приговор по делу №751/5865/24 вынес Новозаводский райсуд Чернигова.

Что установил суд

Следствие собрало ряд видеоматериалов и данные с телефона и компьютера обвиняемого, которые подтвердили, что именно он управлял YouTube-каналом и публиковал соответствующий контент. Экспертиза засвидетельствовала наличие в видео призывов к насилию в отношении работников ТЦК, а также высказываний, направленных на унижение и враждебность к представителям еврейской национальности.

Как указывается в материалах дела, видео блогера просмотрели десятки тысяч пользователей, что, по мнению суда, создавало предпосылки для препятствования законной деятельности органов комплектования в условиях особого периода и способствовало распространению ненависти.

На суде мужчина вины не признал. Он заявлял, что призывал лишь к «самообороне», а ролики якобы не нарушали закон. Также утверждал, что не является гражданином Украины и отрицал легитимность ТЦК. Однако его аргументы суд отклонил, признав доводы необоснованными и опровергнутыми доказательствами.

Приговор суда

Суд признал блогера виновным по двум статьям Уголовного кодекса:

ч.1 ст.114-1 — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период;

ч.1 ст.161 — умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды и ненависти.

По совокупности преступлений мужчине назначено 5 лет лишения свободы.

Мера пресечения — содержание под стражей — оставлена в силе до вступления приговора в законную силу. В срок наказания засчитывается время предварительного заключения с апреля 2024 года.

Также суд постановил взыскать с осужденного 37 579 грн расходов на проведение экспертиз.

Приговор может быть обжалован в Черниговском апелляционном суде в течение 30 дней.

