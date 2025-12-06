  1. Суспільство
Київ переходить на посилені графіки відключень світла 6 грудня — нові години

10:36, 6 грудня 2025
Пошкодження енергетики — у Києві вводять жорсткіші графіки відключення світла.
Київ переходить на посилені графіки відключень світла 6 грудня — нові години
У Києві 6 грудня діють оновлені та посилені графіки відключень електроенергії, які запроваджені через масштабну нічну атаку РФ на енергетичну інфраструктуру.

Що відомо про відключення світла у Києві сьогодні

Через пошкодження енергооб’єктів столиці та області обсяг обмежень споживання електроенергії збільшено.

У Києві діють:

  • погодинні відключення у 2,5–3 черги одночасно,
  • цілодобові обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Кияни зіткнуться з довшими та частішими вимкненнями, ніж раніше.

Масований удар по енергосистемі

Вночі та вранці 6 грудня Росія здійснила восьму масовану атаку з початку року на об’єкти енергетики. Удар спрямували на електростанції та лінії передачі у кількох регіонах.

Зафіксовано пошкодження енергообладнання, через що відбуваються аварійні та планові відключення. У місцях, де це безпечно, енергетики вже працюють над відновленням.

Оновлені графіки відключення в Києві 6 грудня

Стрічка новин

