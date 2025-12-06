Київ переходить на посилені графіки відключень світла 6 грудня — нові години
У Києві 6 грудня діють оновлені та посилені графіки відключень електроенергії, які запроваджені через масштабну нічну атаку РФ на енергетичну інфраструктуру.
Що відомо про відключення світла у Києві сьогодні
Через пошкодження енергооб’єктів столиці та області обсяг обмежень споживання електроенергії збільшено.
У Києві діють:
- погодинні відключення у 2,5–3 черги одночасно,
- цілодобові обмеження потужності для бізнесу та промисловості.
Кияни зіткнуться з довшими та частішими вимкненнями, ніж раніше.
Масований удар по енергосистемі
Вночі та вранці 6 грудня Росія здійснила восьму масовану атаку з початку року на об’єкти енергетики. Удар спрямували на електростанції та лінії передачі у кількох регіонах.
Зафіксовано пошкодження енергообладнання, через що відбуваються аварійні та планові відключення. У місцях, де це безпечно, енергетики вже працюють над відновленням.
Оновлені графіки відключення в Києві 6 грудня
