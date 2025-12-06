Київ переходить на посилені графіки відключень світла 6 грудня — нові години

Пошкодження енергетики — у Києві вводять жорсткіші графіки відключення світла.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві 6 грудня діють оновлені та посилені графіки відключень електроенергії, які запроваджені через масштабну нічну атаку РФ на енергетичну інфраструктуру.

Що відомо про відключення світла у Києві сьогодні

Через пошкодження енергооб’єктів столиці та області обсяг обмежень споживання електроенергії збільшено.

У Києві діють:

погодинні відключення у 2,5–3 черги одночасно,

цілодобові обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Кияни зіткнуться з довшими та частішими вимкненнями, ніж раніше.

Масований удар по енергосистемі

Вночі та вранці 6 грудня Росія здійснила восьму масовану атаку з початку року на об’єкти енергетики. Удар спрямували на електростанції та лінії передачі у кількох регіонах.

Зафіксовано пошкодження енергообладнання, через що відбуваються аварійні та планові відключення. У місцях, де це безпечно, енергетики вже працюють над відновленням.

Оновлені графіки відключення в Києві 6 грудня

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.