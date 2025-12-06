Киев переходит на усиленные графики отключений света 6 декабря — новые часы

Повреждение энергетики — в Киеве вводят более жесткие графики отключения света.

В Киеве 6 декабря действуют обновленные и усиленные графики отключений электроэнергии, которые введены из-за масштабной ночной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру.

Что известно об отключениях света в Киеве сегодня

Из-за повреждения энергообъектов столицы и области объем ограничений потребления электроэнергии увеличен.

В Киеве действуют:

почасовые отключения в 2,5–3 очереди одновременно,

круглосуточные ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

Киевляне столкнутся с более длительными и частыми отключениями, чем ранее.

Массированный удар по энергосистеме

Ночью и утром 6 декабря Россия совершила восьмую с начала года массированную атаку на объекты энергетики. Удар был направлен на электростанции и линии передачи в нескольких регионах.

Зафиксированы повреждения энергооборудования, из-за чего происходят аварийные и плановые отключения. В местах, где это безопасно, энергетики уже работают над восстановлением.

Обновленные графики отключений в Киеве 6 декабря

