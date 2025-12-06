Киев переходит на усиленные графики отключений света 6 декабря — новые часы
В Киеве 6 декабря действуют обновленные и усиленные графики отключений электроэнергии, которые введены из-за масштабной ночной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру.
Что известно об отключениях света в Киеве сегодня
Из-за повреждения энергообъектов столицы и области объем ограничений потребления электроэнергии увеличен.
В Киеве действуют:
- почасовые отключения в 2,5–3 очереди одновременно,
- круглосуточные ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
Киевляне столкнутся с более длительными и частыми отключениями, чем ранее.
Массированный удар по энергосистеме
Ночью и утром 6 декабря Россия совершила восьмую с начала года массированную атаку на объекты энергетики. Удар был направлен на электростанции и линии передачи в нескольких регионах.
Зафиксированы повреждения энергооборудования, из-за чего происходят аварийные и плановые отключения. В местах, где это безопасно, энергетики уже работают над восстановлением.
Обновленные графики отключений в Киеве 6 декабря
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.