РФ завдала масованого удару по енергетиці — які області залишилися без світла 6 грудня

Частина областей залишилася без електропостачання, а по всій Україні запроваджено погодинні графіки відключень світла 6 грудня.

Фото: tsn.ua

У ніч з 5 на 6 грудня російська армія завдала нового масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомляє Міненерго.

Під атакою опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях, повідомили в Міненерго.

Яка ситуація в енергосистемі на ранок 6 грудня

Внаслідок нічних ударів частина споживачів залишилася без електропостачання у таких регіонах:

Одеська область

Чернігівська область

Київська область

Харківська область

Дніпропетровська область

Миколаївська область

Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. За даними Міненерго, фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

В Україні діють графіки відключень світла

Станом на сьогодні, 6 грудня, в усіх регіонах застосовуються:

графіки погодинних відключень,

графіки обмеження потужності для бізнесу та промислових підприємств.

Міненерго наголошує, що графіки оновлюються залежно від ситуації в енергосистемі та рівня навантаження.

Де дивитися актуальні графіки відключень

Оновлені графіки розміщені на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу (обленерго). Жителям рекомендують стежити за повідомленнями своїх обленерго, щоб оперативно дізнаватися про зміни в енергопостачанні.

