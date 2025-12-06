РФ нанесла массированный удар по энергетике — какие области остались без света 6 декабря
В ночь с 5 на 6 декабря российская армия нанесла новый массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Минэнерго.
Под атакой оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, сообщили в Минэнерго.
Какая ситуация в энергосистеме на утро 6 декабря
В результате ночных ударов часть потребителей осталась без электроснабжения в следующих регионах:
- Одесская область
- Черниговская область
- Киевская область
- Харьковская область
- Днепропетровская область
- Николаевская область
Энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью. По данным Минэнерго, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.
В Украине действуют графики отключений света
По состоянию на сегодня, 6 декабря, во всех регионах применяются:
- графики почасовых отключений,
- графики ограничения мощности для бизнеса и промышленных предприятий.
Минэнерго подчеркивает, что графики обновляются в зависимости от состояния энергосистемы и уровня нагрузки.
Где смотреть актуальные графики отключений
Обновленные графики размещены на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения (облэнерго). Жителям рекомендуют следить за сообщениями своего облэнерго, чтобы оперативно узнавать о изменениях в энергоснабжении.
