10:01, 6 декабря 2025
Часть областей осталась без электроснабжения, а по всей Украине введены почасовые графики отключений света 6 декабря.
РФ нанесла массированный удар по энергетике — какие области остались без света 6 декабря
Фото: tsn.ua
В ночь с 5 на 6 декабря российская армия нанесла новый массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Минэнерго.

Под атакой оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, сообщили в Минэнерго.

Какая ситуация в энергосистеме на утро 6 декабря

В результате ночных ударов часть потребителей осталась без электроснабжения в следующих регионах:

  • Одесская область
  • Черниговская область
  • Киевская область
  • Харьковская область
  • Днепропетровская область
  • Николаевская область

Энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью. По данным Минэнерго, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

В Украине действуют графики отключений света

По состоянию на сегодня, 6 декабря, во всех регионах применяются:

  • графики почасовых отключений,
  • графики ограничения мощности для бизнеса и промышленных предприятий.

Минэнерго подчеркивает, что графики обновляются в зависимости от состояния энергосистемы и уровня нагрузки.

Где смотреть актуальные графики отключений

Обновленные графики размещены на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения (облэнерго). Жителям рекомендуют следить за сообщениями своего облэнерго, чтобы оперативно узнавать о изменениях в энергоснабжении.

энергетика электроэнергия отключение света графики отключений света

