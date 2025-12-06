  1. Суспільство
Як пенсіонерам записатись на відеоідентифікацію онлайн: покрокова інструкція

10:54, 6 грудня 2025
Як швидко оформити заявку на порталі ПФУ та пройти ідентифікацію через відеозв’язок, не повертаючись в Україну.
Як пенсіонерам записатись на відеоідентифікацію онлайн: покрокова інструкція
Пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях, зобов’язані щороку до 31 грудня проходити фізичну ідентифікацію.

Це необхідно для підтвердження особи та безперервності виплат.

Одним із доступних способів пройти процедуру є відеоідентифікація через відеоконференцію, на яку можна записатися онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Як записатись на відеоідентифікацію онлайн

Крок 1. Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. У верхній частині екрана оберіть вкладку «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку» та натисніть на неї.

Крок 2. Ознайомтесь з інформацією про категорії отримувачів, для яких реалізовано сервіс та у разі належності до однієї з них натисніть «Продовжити».

Крок 3. У формі, що з’явиться на екрані, заповніть усі поля, позначені зірочкою «*»:

  • особисті дані;
  • дані документа, що посвідчує особу;
  • адресу електронної пошти та номер телефону (для зворотного зв’язку від фахівців Пенсійного фонду України);
  • оберіть програму для відеоідентифікації: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;
  • за потреби вкажіть, якщо потрібен перекладачі жестової мови чи допомога асистента;
  • у разі тимчасового проживання за кордоном поставте відповідну позначку;
  • надайте згоду на отримання e-mail-повідомлень від органів Пенсійного фонду України та натисніть «Подати заяву».

До заяви можна додати копії ідентифікаційних документів: паспорт, пенсійне посвідчення, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, трудова книжка тощо (розмір одного файлу не повинен перевищувати 1 Мб).

Після опрацювання заяви на ідентифікацію, на адресу електронної пошти, зазначену в заяві, надійде повідомлення про дату та час проведення сеансу відеоконференції з фахівцем Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні

