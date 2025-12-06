Как пенсионерам записаться на видеоидентификацию онлайн: пошаговая инструкция

Как быстро оформить заявку на портале ПФУ и пройти идентификацию через видеосвязь, не возвращаясь в Украину.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях, обязаны ежегодно до 31 декабря проходить физическую идентификацию.

Это необходимо для подтверждения личности и непрерывности выплат.

Одним из доступных способов пройти процедуру является видеоидентификация через видеоконференцию, на которую можно записаться онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Как записаться на видеоидентификацию онлайн

Шаг 1. Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В верхней части экрана выберите вкладку «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи» и нажмите на нее.

Шаг 2. Ознакомьтесь с информацией о категориях получателей, для которых реализован сервис, и в случае принадлежности к одной из них нажмите «Продолжить».

Шаг 3. В форме, которая появится на экране, заполните все поля, отмеченные звездочкой «*»:

личные данные;

данные документа, удостоверяющего личность;

адрес электронной почты и номер телефона (для обратной связи от специалистов Пенсионного фонда Украины);

выберите программу для видеоидентификации: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

при необходимости укажите, если нужен переводчик жестового языка или помощь ассистента;

в случае временного проживания за границей поставьте соответствующую отметку;

дайте согласие на получение e-mail-сообщений от органов Пенсионного фонда Украины и нажмите «Подать заявление».

К заявлению можно добавить копии идентификационных документов: паспорт, пенсионное удостоверение, идентификационный код, свидетельство о рождении, трудовая книжка и т. д. (размер одного файла не должен превышать 1 Мб).

После обработки заявления на идентификацию на адрес электронной почты, указанный в заявлении, поступит сообщение о дате и времени проведения сеанса видеоконференции со специалистом Пенсионного фонда Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.