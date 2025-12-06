Как пенсионерам записаться на видеоидентификацию онлайн: пошаговая инструкция
Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях, обязаны ежегодно до 31 декабря проходить физическую идентификацию.
Это необходимо для подтверждения личности и непрерывности выплат.
Одним из доступных способов пройти процедуру является видеоидентификация через видеоконференцию, на которую можно записаться онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.
Как записаться на видеоидентификацию онлайн
Шаг 1. Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В верхней части экрана выберите вкладку «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи» и нажмите на нее.
Шаг 2. Ознакомьтесь с информацией о категориях получателей, для которых реализован сервис, и в случае принадлежности к одной из них нажмите «Продолжить».
Шаг 3. В форме, которая появится на экране, заполните все поля, отмеченные звездочкой «*»:
- личные данные;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- адрес электронной почты и номер телефона (для обратной связи от специалистов Пенсионного фонда Украины);
- выберите программу для видеоидентификации: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;
- при необходимости укажите, если нужен переводчик жестового языка или помощь ассистента;
- в случае временного проживания за границей поставьте соответствующую отметку;
- дайте согласие на получение e-mail-сообщений от органов Пенсионного фонда Украины и нажмите «Подать заявление».
К заявлению можно добавить копии идентификационных документов: паспорт, пенсионное удостоверение, идентификационный код, свидетельство о рождении, трудовая книжка и т. д. (размер одного файла не должен превышать 1 Мб).
После обработки заявления на идентификацию на адрес электронной почты, указанный в заявлении, поступит сообщение о дате и времени проведения сеанса видеоконференции со специалистом Пенсионного фонда Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.