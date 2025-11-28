Як правильно пройти фізичну ідентифікацію у 2025 році, щоб зберегти пенсію — головні нюанси

Хто із пенсіонерів зобов’язаний щороку проходити ідентифікацію та як зробити це найбільш зручним способом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України нагадує: усі пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України або на тимчасово окупованих територіях, зобов’язані раз на рік — до 31 грудня — проходити фізичну ідентифікацію, щоб продовжити отримувати пенсію.

Таку вимогу встановлено постановою Кабміну №299 від 11 лютого 2025 року.

Хто вважається такими, що тимчасово проживають за кордоном

Під це визначення підпадають громадяни України, які:

перебувають за межами країни не менше ніж 183 дні на рік;

отримали тимчасовий захист або статус біженця у зв’язку з агресією РФ і не оформлювали документи для постійного проживання за кордоном.

При цьому послуги Пенсійного фонду надаються за принципом екстериторіальності — тобто незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Як пройти фізичну ідентифікацію

Пенсійний фонд пропонує кілька варіантів, залежно від можливостей пенсіонера.

1. Особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду в Україні

Якщо пенсіонер тимчасово за кордоном, але не може пройти онлайн-ідентифікацію, він може звернутися до будь-якого сервісного центру Фонду під час візиту в Україну.

2. Через відеоконференцію

Найзручніший спосіб для тих, хто не може приїхати в Україну.

Для цього потрібно:

зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ;

у розділі «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку» заповнити онлайн-форму;

під час сеансу мати при собі паспорт або ID-картку;

показати документ співробітнику ПФУ та зачитати його реквізити;

назвати свій РНОКПП (крім тих, хто відмовився від нього з релігійних причин);

відповісти на запитання про пенсійне посвідчення та трудову діяльність.

Відеоідентифікація доступна також для законних представників та дітей (на підставі свідоцтва про народження).

3. Через закордонні дипломатичні установи України

Пенсіонер може звернутися до посольства або консульства України. Там йому видадуть документ-підтвердження.

Далі необхідно надіслати до територіального органу ПФУ:

цей документ,

заяву довільної форми про продовження виплат.

Надіслати можна звичайною поштою або відсканувати документи й подати через вебпортал ПФУ, підписавши їх КЕП.

4. Через вебпортал Пенсійного фонду з авторизацією через «Дію»

Найшвидший спосіб — увійти у власний кабінет на сайті ПФУ, авторизувавшись за допомогою «Дія Підпис», і пройти ідентифікацію онлайн.

Що важливо пам'ятати

Фізична ідентифікація — це підтвердження того, що отримувач пенсії перебуває серед живих і особисто взаємодіє з Пенсійним фондом. Вона є обов'язковою умовою для продовження виплат у випадках проживання за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.