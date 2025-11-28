  1. Общество
Как правильно пройти физическую идентификацию в 2025 году, чтобы сохранить пенсию — основные нюансы

22:54, 28 ноября 2025
Кто из пенсионеров обязан ежегодно проходить идентификацию и как сделать это наиболее удобным способом.
Пенсионный фонд Украины напоминает: все пенсионеры, которые временно проживают за пределами Украины или на временно оккупированных территориях, обязаны раз в год — до 31 декабря — проходить физическую идентификацию, чтобы продолжить получать пенсию.

Такое требование установлено постановлением Кабмина №299 от 11 февраля 2025 года.

Кто считается временно проживающими за границей

Под это определение подпадают граждане Украины, которые:

находятся за пределами страны не менее 183 дней в году;

получили временную защиту или статус беженца в связи с агрессией РФ и не оформляли документы для постоянного проживания за границей.

При этом услуги Пенсионного фонда предоставляются по принципу экстерриториальности — то есть независимо от места проживания или регистрации.

Как пройти физическую идентификацию

Пенсионный фонд предлагает несколько вариантов, в зависимости от возможностей пенсионера.

1. Лично в сервисном центре Пенсионного фонда в Украине

Если пенсионер временно за границей, но не может пройти онлайн-идентификацию, он может обратиться в любой сервисный центр Фонда во время визита в Украину.

2. Через видеоконференцию

Самый удобный способ для тех, кто не может приехать в Украину.

Для этого нужно:

  • зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • в разделе «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи» заполнить онлайн-форму;
  • во время сеанса иметь при себе паспорт или ID-карту;
  • показать документ сотруднику ПФУ и зачитать его реквизиты;
  • назвать свой РНОКПП (кроме тех, кто отказался от него по религиозным убеждениям);
  • ответить на вопросы о пенсионном удостоверении и трудовой деятельности.
  • Видеоидентификация доступна также для законных представителей и детей (на основании свидетельства о рождении).

3. Через зарубежные дипломатические учреждения Украины

Пенсионер может обратиться в посольство или консульство Украины. Там ему выдадут документ-подтверждение.

Далее необходимо отправить в территориальный орган ПФУ:

  • этот документ,
  • заявление в произвольной форме о продолжении выплат.

Отправить можно обычной почтой или отсканировать документы и подать через веб-портал ПФУ, подписав их КЭП.

4. Через веб-портал Пенсионного фонда с авторизацией через «Дію»

Самый быстрый способ — войти в свой кабинет на сайте ПФУ, авторизовавшись с помощью «Дія Подпис», и пройти идентификацию онлайн.

Что важно помнить

Физическая идентификация — это подтверждение того, что получатель пенсии находится в живых и лично взаимодействует с Пенсионным фондом. Она является обязательным условием для продолжения выплат в случаях проживания за границей или на временно оккупированных территориях.

