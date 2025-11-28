Как правильно пройти физическую идентификацию в 2025 году, чтобы сохранить пенсию — основные нюансы
Пенсионный фонд Украины напоминает: все пенсионеры, которые временно проживают за пределами Украины или на временно оккупированных территориях, обязаны раз в год — до 31 декабря — проходить физическую идентификацию, чтобы продолжить получать пенсию.
Такое требование установлено постановлением Кабмина №299 от 11 февраля 2025 года.
Кто считается временно проживающими за границей
Под это определение подпадают граждане Украины, которые:
находятся за пределами страны не менее 183 дней в году;
получили временную защиту или статус беженца в связи с агрессией РФ и не оформляли документы для постоянного проживания за границей.
При этом услуги Пенсионного фонда предоставляются по принципу экстерриториальности — то есть независимо от места проживания или регистрации.
Как пройти физическую идентификацию
Пенсионный фонд предлагает несколько вариантов, в зависимости от возможностей пенсионера.
1. Лично в сервисном центре Пенсионного фонда в Украине
Если пенсионер временно за границей, но не может пройти онлайн-идентификацию, он может обратиться в любой сервисный центр Фонда во время визита в Украину.
2. Через видеоконференцию
Самый удобный способ для тех, кто не может приехать в Украину.
Для этого нужно:
- зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ;
- в разделе «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи» заполнить онлайн-форму;
- во время сеанса иметь при себе паспорт или ID-карту;
- показать документ сотруднику ПФУ и зачитать его реквизиты;
- назвать свой РНОКПП (кроме тех, кто отказался от него по религиозным убеждениям);
- ответить на вопросы о пенсионном удостоверении и трудовой деятельности.
- Видеоидентификация доступна также для законных представителей и детей (на основании свидетельства о рождении).
3. Через зарубежные дипломатические учреждения Украины
Пенсионер может обратиться в посольство или консульство Украины. Там ему выдадут документ-подтверждение.
Далее необходимо отправить в территориальный орган ПФУ:
- этот документ,
- заявление в произвольной форме о продолжении выплат.
Отправить можно обычной почтой или отсканировать документы и подать через веб-портал ПФУ, подписав их КЭП.
4. Через веб-портал Пенсионного фонда с авторизацией через «Дію»
Самый быстрый способ — войти в свой кабинет на сайте ПФУ, авторизовавшись с помощью «Дія Подпис», и пройти идентификацию онлайн.
Что важно помнить
Физическая идентификация — это подтверждение того, что получатель пенсии находится в живых и лично взаимодействует с Пенсионным фондом. Она является обязательным условием для продолжения выплат в случаях проживания за границей или на временно оккупированных территориях.
