  1. Судова практика
  2. / В Україні

Студента мобілізували всупереч поданій заяві на відстрочку: суд визнав дії ТЦК незаконними

11:48, 6 грудня 2025
ТЦК мобілізував студента до розгляду його заяви, і скасував накази про призов та зарахування до частини.
Студента мобілізували всупереч поданій заяві на відстрочку: суд визнав дії ТЦК незаконними
На Прикарпатті студент, яких хотів отримати відстрочку, через суд домігся своєї мобілізації. Рішення у справі №300/6353/25 оприлюднив Івано-Франківський окружний адміністративний суд.

Обставини справи

21 серпня 2025 року чоловік, який є студентом Луганського національного університету ім. Шевченка, подав до ТЦК заяву про надання відстрочки від мобілізації. Разом із заявою була направлена довідка з Єдиної державної електронної бази освіти, що підтверджує безперервне здобуття освіти — підстава для відстрочки згідно зі ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

За даними «Укрпошти», ТЦК отримав лист того ж дня — 21 серпня. Попри це, наступного дня, 22 серпня, чоловіка мобілізували та направили до військової частини, де він був зарахований до особового складу.

До суду представник відповідача подав відзив, у якому вказав, що позивач є придатним до служби та на момент призову не мав бронювання чи права на відстрочку. Щодо надісланої позивачем заяви, то представник ТЦК сказав, що її зареєстрували лише 1 вересня.

Позиція суду

Суд встановив, що ТЦК не розглянув заяву студента, хоча був зобов’язаний зробити це протягом семи днів і ухвалити рішення — задовольнити або відмовити. До ухвалення такого рішення військовозобов'язаний не може бути призваний, що прямо передбачено Порядком призову №560.

Отже, суд визнав:

  • протиправною бездіяльність ТЦК, який не розглянув заяву на відстрочку;
  • незаконним наказ ТЦК про призов студента;
  • незаконним наказ військової частини про зарахування мобілізованого до особового складу.

Обидва накази суд скасував.

Що зобов'язали зробити ТЦК

Суд зобов’язав Територіальний центр комплектування повторно розглянути заяву студента на відстрочку та ухвалити обґрунтоване рішення — надати її або мотивовано відмовити.

Рішення суду ще можна оскаржити.

суд рішення суду Івано-Франківськ ТЦК мобілізація відстрочка військовозобов'язаний студенти

