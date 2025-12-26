  1. В Україні

Петиція за збереження «Дворика з воронами» у Києві набрала необхідну кількість голосів

14:38, 26 грудня 2025
Звернення щодо «Дворика з воронами» передадуть на розгляд Київради.
Петиція за збереження «Дворика з воронами» у Києві набрала необхідну кількість голосів
Фото: petition.kyivcity.gov.ua
Петиція на сайті Київської міської ради із закликом зберегти історичний флігель на вулиці Рейтарській, 9 у Києві, відомий як «Дворик з воронами», набрала необхідні для розгляду 6 тисяч підписів.

Згідно з інформацією на платформі електронних петицій Київради, звернення було зареєстроване 28 жовтня, а станом на 25 грудня зібрало встановлену кількість голосів.

У тексті петиції зазначається, що йдеться про двоповерхову будівлю 1860-х років — одну з найстаріших споруд на вулиці Рейтарській, яка зберегла автентичну архітектуру та є складовою історичного середовища центральної частини столиці.

Автор петиції вказує, що флігель перебуває під загрозою перебудови. Зокрема, 5 жовтня 2025 року в будівлі сталася пожежа, а 23 жовтня було подано проєкт ремонту, який передбачає дворівневу надбудову і, на думку автора, змінює історичний вигляд споруди.

У зверненні також зазначається, що будівля досі не має охоронного статусу. Рішення Консультативної ради при Департаменті охорони культурної спадщини КМР (КМДА) від 18 вересня 2025 року передбачало доопрацювання документації, чим, за твердженням автора петиції, скористалися власники для ініціювання перебудови.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у КМДА заявили, що жодної забудови у Шевченківському районі на вул. Рейтарській, 9, де розташований «Дворик із воронами», не буде.

