У Тернівському міському суді обрали нового голову

Новою очільницею Тернівського міського суду стада Юлія Соколова.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Тернівському міському суді Дніпропетровської області відбулися збори суддів, під час яких обрали голову суду. Про це повідомила пресслужба суду.

За результатами таємного голосування на цю посаду призначено Юлію Ігорівну Соколову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.