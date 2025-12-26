  1. Суд інфо
У Тернівському міському суді обрали нового голову

13:26, 26 грудня 2025
Новою очільницею Тернівського міського суду стада Юлія Соколова.
У Тернівському міському суді обрали нового голову
В Тернівському міському суді Дніпропетровської області відбулися збори суддів, під час яких обрали голову суду. Про це повідомила пресслужба суду.

За результатами таємного голосування на цю посаду призначено Юлію Ігорівну Соколову.

суд Кривий Ріг призначення

