В Терновском городском суде избрали нового председателя
13:26, 26 декабря 2025
Новым руководителем Терновского городского суда стала Юлия Соколова.
В Терновском городском суде Днепропетровской области состоялось собрание судей, на котором был избран председатель суда. Об этом сообщила пресс-служба суда.
По результатам тайного голосования на эту должность назначена Юлия Игоревна Соколова.
