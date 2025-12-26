В Терновском городском суде избрали нового председателя

Новым руководителем Терновского городского суда стала Юлия Соколова.

В Терновском городском суде Днепропетровской области состоялось собрание судей, на котором был избран председатель суда. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По результатам тайного голосования на эту должность назначена Юлия Игоревна Соколова.

