Які правові наслідки появи людини, яку оголосили померлою

13:08, 26 грудня 2025
Мін'юст пояснив процедуру скасування рішення суду та повернення майна.
Які правові наслідки появи людини, яку оголосили померлою
Фото: iv.vl.court.gov.ua
Коли людина зникає безвісти і довго не виходить на зв’язок, її рідні можуть звернутися до суду для оголошення померлою. Це дозволяє врегулювати правові питання, пов’язані з відсутністю. Трапляються випадки, коли особа, оголошена померлою, з’являється. Тоді виникають певні правові наслідки. Пояснення опублікував Мін’юст.

Оголошення людини померлою

Оголосити людину померлою можна лише у судовому порядку.

Відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо:

  • у місці її постійного проживання немає відомостей про місце перебування протягом трьох років;
  • пропала безвісти за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припускати загибель від нещасного випадку — протягом шести місяців;
  • є можливість вважати загиблою від нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру — протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії.

Особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена померлою після спливу двох років від дня завершення воєнних дій. З урахуванням обставин суд може оголосити померлою і раніше, але не раніше шести місяців.

Правові наслідки оголошення померлою

Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою прирівнюються до наслідків смерті (частина перша статті 47 ЦК).

Після набрання законної сили рішенням суд надсилає його до органу державної реєстрації актів цивільного стану для реєстрації смерті, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини (або органу місцевого самоврядування, якщо нотаріуса немає) для охорони спадкового майна (частина друга статті 308 ЦПК).

Спадкоємці не мають права відчужувати протягом п’яти років нерухоме майно, що перейшло до них у спадщину. Нотаріус накладає заборону відчуження (частина друга статті 47 ЦК).

Правові наслідки появи людини, оголошеної померлою

Скасування рішення суду про оголошення померлою та скасування актового запису про смерть

Якщо фізична особа, оголошена померлою, з’явилася або одержано відомості про місце її перебування, суд за місцем перебування цієї особи або суд, що постановив рішення, за заявою особи чи іншої заінтересованої особи скасовує рішення про оголошення померлою (частина перша статті 48 ЦК).

Суд призначає справу до слухання за участю фізичної особи, яка була оголошена померлою, заявника та інших заінтересованих осіб. Особиста присутність обов’язкова (стаття 309 ЦПК).

Копію рішення суд надсилає до органу державної реєстрації актів цивільного стану для скасування актового запису про смерть.

Повернення майна

Незалежно від часу появи фізична особа має право вимагати повернення збереженого майна, яке безоплатно перейшло до іншої особи після оголошення померлою, за винятком майна, придбаного за набувальною давністю, а також грошей та цінних паперів на пред’явника (частина друга статті 48 ЦК).

Набувальна давність (стаття 344 ЦК): особа, яка добросовісно, відкрито, безперервно володіє нерухомим майном протягом десяти років або рухомим — п’яти років, набуває право власності.

Для земельної ділянки — 15 років (стаття 119 Земельного кодексу України).

Особі, до якої майно перейшло за відплатним договором, майно повертається, якщо встановлено, що на момент набуття вона знала про те, що особа жива.

У разі неможливості повернути майно в натурі відшкодовується його вартість.

Якщо майно перейшло до держави, АР Крим або територіальної громади і було реалізоване, повертається сума від реалізації (частини третя та четверта статті 48 ЦК).

Поновлення шлюбу

Якщо особа з’явилася і рішення суду та актовий запис про смерть скасовані, шлюб поновлюється, за умови що ніхто з подружжя не перебуває у повторному шлюбі (стаття 118 Сімейного кодексу України).

