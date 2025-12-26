Каковы правовые последствия появления человека, объявленного умершим

Минюст разъяснил процедуру отмены решения суда и возврата имущества.

Когда человек пропадает без вести и долго не выходит на связь, его родные могут обратиться в суд для объявления умершим. Это позволяет урегулировать правовые вопросы, связанные с отсутствием. Бывают случаи, когда лицо, объявленное умершим, появляется. Тогда возникают определенные правовые последствия. Объяснение опубликовал Минюст.

Объявление человека умершим

Объявить человека умершим можно только в судебном порядке.

В соответствии со статьей 46 Гражданского кодекса Украины физическое лицо может быть объявлено судом умершим, если:

в месте его постоянного проживания нет сведений о местонахождении в течение трех лет;

пропала без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать гибель от несчастного случая — в течение шести месяцев;

есть возможность считать погибшей от несчастного случая или других обстоятельств в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера — в течение одного месяца после завершения работы специальной комиссии.

Лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено умершим по истечении двух лет со дня завершения военных действий. С учетом обстоятельств суд может объявить умершим и раньше, но не ранее шести месяцев.

Правовые последствия объявления умершей

Правовые последствия объявления физического лица умершим приравниваются к последствиям смерти (часть первая статьи 47 ГК).

После вступления в законную силу решения суд направляет его в орган государственной регистрации актов гражданского состояния для регистрации смерти, а также нотариусу по месту открытия наследства (или органу местного самоуправления, если нотариуса нет) для охраны наследственного имущества (часть вторая статьи 308 ГПК).

Наследники не имеют права отчуждать в течение пяти лет недвижимое имущество, перешедшее к ним по наследству. Нотариус налагает запрет на отчуждение (часть вторая статьи 47 ГК).

Правовые последствия появления человека, объявленного умершим

Отмена решения суда об объявлении умершим и отмена актовой записи о смерти

Если физическое лицо, объявленное умершим, появилось или получены сведения о месте его пребывания, суд по месту пребывания этого лица или суд, вынесший решение, по заявлению лица или другого заинтересованного лица отменяет решение об объявлении умершим (часть первая статьи 48 ГК).

Суд назначает дело к слушанию с участием физического лица, которое было объявлено умершим, заявителя и других заинтересованных лиц. Личное присутствие обязательно (статья 309 ГПК).

Копию решения суд направляет в орган государственной регистрации актов гражданского состояния для отмены актовой записи о смерти.

Возврат имущества

Независимо от времени появления физическое лицо имеет право требовать возврата сохраненного имущества, которое безвозмездно перешло к другому лицу после объявления умершим, за исключением имущества, приобретенного по приобретательной давности, а также денег и ценных бумаг на предъявителя (часть вторая статьи 48 ГК).

Приобретательная давность (статья 344 ГК): лицо, которое добросовестно, открыто, непрерывно владеет недвижимым имуществом в течение десяти лет или движимым — пяти лет, приобретает право собственности.

Для земельного участка — 15 лет (статья 119 Земельного кодекса Украины).

Лицу, к которому имущество перешло по возмездным договором, имущество возвращается, если установлено, что на момент приобретения оно знало о том, что лицо живо.

В случае невозможности вернуть имущество в натуре возмещается его стоимость.

Если имущество перешло государству, АР Крым или территориальной общине и было реализовано, возвращается сумма от реализации (части третья и четвертая статьи 48 ГК).

Восстановление брака

Если лицо появилось и решение суда и актовая запись о смерти отменены, брак восстанавливается, при условии что никто из супругов не находится в повторном браке (статья 118 Семейного кодекса Украины).

