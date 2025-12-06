  1. Судебная практика
Студента мобилизовали вопреки поданному заявлению на отсрочку: суд признал действия ТЦК незаконными

11:48, 6 декабря 2025
ТЦК мобилизовал студента до рассмотрения его заявления, и суд отменил приказы о призыве и зачислении в часть.
Студента мобилизовали вопреки поданному заявлению на отсрочку: суд признал действия ТЦК незаконными
На Прикарпатье студент, который хотел получить отсрочку, через суд добился отмены своей мобилизации. Решение по делу №300/6353/25 опубликовал Ивано-Франковский окружной административный суд.

Обстоятельства дела

21 августа 2025 года мужчина, являющийся студентом Луганского национального университета им. Шевченко, подал в ТЦК заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации. Вместе с заявлением была направлена справка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования, подтверждающая непрерывное получение образования — основание для отсрочки согласно ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

По данным «Укрпочты», ТЦК получил письмо в тот же день — 21 августа. Несмотря на это, уже на следующий день, 22 августа, мужчину мобилизовали и направили в воинскую часть, где его зачислили в личный состав.

В суд представитель ответчика подал отзыв, в котором указал, что истец пригоден к службе и на момент призыва не имел бронирования или права на отсрочку. Что касается отправленного заявления, представитель ТЦК заявил, что его зарегистрировали лишь 1 сентября.

Позиция суда

Суд установил, что ТЦК не рассмотрел заявление студента, хотя был обязан сделать это в течение семи дней и принять решение — удовлетворить или отказать. До принятия такого решения военнообязанный не может быть призван, что прямо предусмотрено Порядком призыва №560.

Таким образом, суд признал:

  • противоправное бездействие ТЦК, который не рассмотрел заявление на отсрочку;
  • незаконным приказ ТЦК о призыве студента;
  • незаконным приказ воинской части о зачислении мобилизованного в личный состав.

Оба приказа суд отменил.

Что обязали сделать ТЦК

Суд обязал Территориальный центр комплектования повторно рассмотреть заявление студента на отсрочку и принять обоснованное решение — предоставить ее или мотивированно отказать.

Решение суда еще может быть обжаловано.

