Студента мобилизовали вопреки поданному заявлению на отсрочку: суд признал действия ТЦК незаконными

ТЦК мобилизовал студента до рассмотрения его заявления, и суд отменил приказы о призыве и зачислении в часть.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Прикарпатье студент, который хотел получить отсрочку, через суд добился отмены своей мобилизации. Решение по делу №300/6353/25 опубликовал Ивано-Франковский окружной административный суд.

Обстоятельства дела

21 августа 2025 года мужчина, являющийся студентом Луганского национального университета им. Шевченко, подал в ТЦК заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации. Вместе с заявлением была направлена справка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования, подтверждающая непрерывное получение образования — основание для отсрочки согласно ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

По данным «Укрпочты», ТЦК получил письмо в тот же день — 21 августа. Несмотря на это, уже на следующий день, 22 августа, мужчину мобилизовали и направили в воинскую часть, где его зачислили в личный состав.

В суд представитель ответчика подал отзыв, в котором указал, что истец пригоден к службе и на момент призыва не имел бронирования или права на отсрочку. Что касается отправленного заявления, представитель ТЦК заявил, что его зарегистрировали лишь 1 сентября.

Позиция суда

Суд установил, что ТЦК не рассмотрел заявление студента, хотя был обязан сделать это в течение семи дней и принять решение — удовлетворить или отказать. До принятия такого решения военнообязанный не может быть призван, что прямо предусмотрено Порядком призыва №560.

Таким образом, суд признал:

противоправное бездействие ТЦК, который не рассмотрел заявление на отсрочку;

незаконным приказ ТЦК о призыве студента;

незаконным приказ воинской части о зачислении мобилизованного в личный состав.

Оба приказа суд отменил.

Что обязали сделать ТЦК

Суд обязал Территориальный центр комплектования повторно рассмотреть заявление студента на отсрочку и принять обоснованное решение — предоставить ее или мотивированно отказать.

Решение суда еще может быть обжаловано.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.