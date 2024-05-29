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710 тысяч граждан, у которых был статус в Резерв+ в «розыске», сняты с розыска благодаря Резерв+, – заместитель министра обороны

13:41, 29 мая 2024
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко назвала достижением снятия 710 тысяч граждан с «безосновательного розыска» в «Резерв+».
710 тысяч граждан, у которых был статус в Резерв+ в «розыске», сняты с розыска благодаря Резерв+, – заместитель министра обороны
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710 000 граждан снято с безосновательного «розыска». Об этом сообщила 29 мая заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.

По ее словам, именно приложение «Резерв+» «помогло решить эту проблему».

Напомним, что некоторые пользователи – действующие военнослужащие – сообщали, что им в этом приложении присвоили статус «в розыске».

При этом, как ранее объяснял заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева, подполковник Павел Литвин статус в мобильном приложении Резерв+ «в розыске» не равен уголовному преследованию.

«Речь идет не об уголовном розыске. Такой статус означает, что ТЦК за годы не получали никакой информации о гражданине» - подчеркнул он.

В свою очередь, заместитель министра обороны Черногоренко заявила, что именно приложение Резерв+ «обратило внимание на пробелы в реестре «Оберег».

«Одна из них – хорошо известный вам статус «в розыске», безосновательно отражавшийся у 710 000 граждан. Представьте себе, этот статус без юридических оснований имел такое же количество наших граждан, которое может сравниться с населением Львова до полномасштабного вторжения. Почему у граждан был такой статус?

Если человек нарушал правила военного учета — например, игнорировал повестки, ТЦК обращался в Национальную полицию. Но фактически количество таких обращений составляет около 25%.

Да, статус «в розыске», безосновательно получили многие военнослужащие, данные которых не были оцифрованы своевременно. Цифровая команда Минобороны исправила ошибку. Если вас сняли с розыска, в ТЦК обращаться не нужно. Советуем авторизироваться в приложении повторно, чтобы увидеть свой обновленный статус», - отметила она.

Напомним, разработка мобильного приложения «Резерв+» обошлась примерно в 86 тысяч долларов США (3 413 448 грн). По словам Черногоренко, «финансирование разработки осуществлялось за средства благотворительного фонда».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопрос о юридических последствиях совершенных в приложении действий – например, лица неверно указывают свой адрес, номер телефона или электронную почту. Катерина Черногоренко вопрос, будет ли принято соответствующее постановление, пока не комментировала.

Автор: Наталя Мамченко 

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