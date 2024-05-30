Облагается ли налогом единовременная денежная помощь членам семей погибших военнослужащих: разъяснение ГНС

Налоговики разъяснили вопрос налогообложения НДФЛ суммы единовременной денежной помощи, предоставляемой членам семей военнослужащих, погибших (безвестно пропавших) или умерших при защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Фото: armyinform.com.ua

Главное управление Государственной налоговой службы в Волынской области разъяснило, облагается ли НДФЛ сумма единовременной денежной помощи, которая предоставляется членам семей военнослужащих, погибших (безвестно пропавших) или умерших при защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Перечень доходов, не включаемых в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика, определен ст. 165 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 № 2755-VI с изменениями и дополнениями.

Согласно п.п. «а» о.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не включается сумма денежной помощи, которая предоставляется по закону, указам Президента Украины и актам Кабинета Министров Украины членам семей военнослужащих, полицейских или лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, погибших (безвестно пропавших) или умерших при исполнении служебных обязанностей и/или защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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