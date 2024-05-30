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Чи оподатковується одноразова грошова допомога членам сімей загиблих військовослужбовців: роз’яснення ДПС

08:11, 30 травня 2024
Податківці роз’яснили питання оподаткування ПДФО суми одноразової грошової допомоги, яку надають членам сімей військовослужбовців, які загинули (безвісно пропали) або померли під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Чи оподатковується одноразова грошова допомога членам сімей загиблих військовослужбовців: роз’яснення ДПС
Фото: armyinform.com.ua
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Головне управління Державної податкової служби у Волинській області роз’яснило, чи оподатковується ПДФО сума одноразової грошової допомоги, яка надається членам сімей військовослужбовців, які загинули (безвісно пропали) або померли під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків, визначено ст. 165 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями.

Відповідно до п.п. «а» п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума грошової допомоги, яка надається згідно із законом, указами Президента України та актами Кабінету Міністрів України членам сімей військовослужбовців, поліцейських чи осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (безвісно пропали) або померли під час виконання службових обов’язків та/або захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

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