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Мужчине запретили приближаться к бывшей жене, но он пытался убедить суд, что не совершал насилия и не представляет угрозы для семьи

15:56, 29 мая 2024
Апеллянт утверждал, что решение о взятии его на профилактический учет унижает его честь и достоинство, а также ограничительное предписание исключит возможность выполнения им родительских обязанностей по отношению к сыну.
Мужчине запретили приближаться к бывшей жене, но он пытался убедить суд, что не совершал насилия и не представляет угрозы для семьи
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В Городокский районный суд Хмельницкой области обратилась женщина с просьбой выдать ограничительное предписание относительно бывшего мужа и запретить ему приближаться ближе чем на 100 метров к ее месту жительства, разыскивать ее, преследовать, контактировать лично и через третьих лиц.

По ее словам, после развода в 2022 году мужчина систематически совершает по отношению к ней психологическое насилие, преследует, ежедневно приходит к ней, стучит в дверь, выключает электроэнергию. Свои визиты снимает на телефон и выкладывает в соцсетях или посылает общим знакомым. Контролирует ее местонахождение и круг общения. Пишет и звонит коллегам по работе.

Объяснила, что неоднократно обращалась в полицию, правоохранители выносили срочные запретительные предписания по обидчику, в феврале суд привлек его к админответственности за домашнее насилие. Однако до сих пор есть объективные риски продолжения насилия и наступления тяжелых последствий.

Местный суд частично удовлетворил ее заявление: выдал ограничительное предписание относительно домашнего обидчика, которым определил временные ограничения его прав сроком на 6 месяцев: запретил приближаться ближе чем на 100 метров к месту его фактического проживания и лично и через третьих лиц разыскивать, преследовать и в какой-либо способ с ней общаться.

Мужчина обжаловал решение в апелляционный суд. Просил его отменить и отказать в удовлетворении заявления. Утверждал, что никогда не совершал домашнего насилия, не представляет угрозы семье и обществу, а решение о взятии на профилактический учет считает унижением его чести и достоинства. К тому же ограничительное предписание исключит возможность выполнения родительских обязанностей в отношении сына, сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

По мнению коллегии судей апелляционного суда, суд первой инстанции принял законное решение и оснований для его отмены нет. Поэтому оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

ХАС отметил, что в материалах дела есть документальные подтверждения фактов домашнего насилия и поскольку меры по защите, которые принимала женщина (обращение к правоохранителям), не дали ожидаемого результата, то ограничительное предписание является надлежащим и допустимым способом защиты ее прав.

Ссылка апеллянта на то, что взятие на профилактический учет является унижением его чести и достоинства, апелляционный суд признал необоснованным, поскольку это прямо предусмотрено нормами Гражданского процессуального кодекса Украины.

«Согласно части второй статьи 350-8 ГПК Украины о выдаче или продлении ограничительного предписания суд не позднее следующего дня со дня принятия решения сообщает уполномоченные подразделения органов Национальной полиции Украины по месту жительства (нахождения) заявителя для взятия лица, в отношении которого выдано или продлено ограничительный предписание на профилактический учет, а также районные, районные в городах Киеве и Севастополе государственные администрации и исполнительные органы сельских, поселковых, городских, районных в городах советов по месту жительства (пребывания) заявителя», – говорится в постановлении ХАС.

Коллегия судей также отметила, что ограничительное предписание не лишает апеллянта права участвовать в воспитании ребенка.

С постановлением апелляционного суда по делу №672/179/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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