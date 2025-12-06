  1. В Україні
Пенсія українцям за кордоном: як сплачувати 36 євро на місяць і набувати страховий стаж

11:30, 6 грудня 2025
Українці за кордоном можуть добровільно сплачувати пенсійні внески онлайн, щоб набувати страховий стаж і не втратити право на пенсію.
Українці, які тимчасово перебувають за кордоном через війну, можуть продовжувати накопичувати страховий стаж для майбутньої пенсії. Це особливо важливо для тих, кому залишилося небагато часу до виходу на пенсію або хто живе у країнах, що не мають угоди про соціальне забезпечення з Україною.

Хто може добровільно сплачувати пенсійні внески

У ПФУ нагадують, добровільна участь доступна кожному українцю, якщо він:

  • зареєстрований у реєстрі застрахованих осіб;
  • не отримує пенсію.

Внески можна сплачувати не лише за себе, а й за іншу людину, яка відповідає цим умовам — наприклад, діти можуть сплачувати за батьків, чоловік за дружину тощо.

Скільки потрібно платити, щоб отримати один місяць стажу

Людина самостійно обирає суму та періодичність платежів.

Щоб один місяць зарахувався до страхового стажу, внесок має бути не меншим за мінімальний — 1 760 грн, що становить близько 36 євро. Це 22% мінімальної зарплати 8 000 грн.

Сплачуючи цю суму щомісяця, українець, навіть перебуваючи за кордоном, набуває повний страховий стаж.

Чи можна брати участь у системі, якщо працюєш за кордоном

Так. Добровільна участь не залежить від факту працевлаштування чи його країни. Тобто навіть працюючи за кордоном, українець може офіційно сплачувати внески до ПФУ.

Як укласти договір про добровільну участь — покроково

Процедура повністю онлайн:

  1. Перейдіть на вебпортал Пенсійного фонду за посиланням.
  2. Увійдіть в особистий кабінет.
  3. Оберіть розділ «Договір на добровільну участь».
  4. Заповніть форму та підпишіть договір КЕП (кваліфікованим електронним підписом).
  5. Сплачуйте внески у зручний час і в обраному розмірі.

Чи можна сплатити внесок з-за кордону

Так. Платіж можна провести карткою будь-якого банку через сервіс Portmone, доступний на порталі ПФУ.

